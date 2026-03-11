En redes sociales se volvieron virales los videos que muestran oficios bien pagos y con alta demanda que la inteligencia artificial no puede reemplazar fácilmente. Electricistas, técnicos en energía, especialistas en seguridad e higiene o logística son algunos de los perfiles que hoy buscan muchas empresas. En ese contexto, la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación de la Ciudad abrió una nueva serie de cursos gratuitos de formación laboral orientados justamente a sectores donde hay oportunidades concretas de empleo. Las capacitaciones comienzan el 16 de marzo y abarcan áreas como energía, sustentabilidad, seguridad e higiene, inteligencia artificial aplicada, finanzas, robótica, realidad aumentada y logística. La propuesta incluye formaciones vinculadas con sectores productivos que actualmente demandan trabajadores calificados. Entre las áreas disponibles se encuentran: Los cursos se dictan de forma presencial y práctica en el Centro de Simulación de la Agencia de Habilidades para el Futuro, un espacio con laboratorios equipados donde los participantes trabajan con herramientas y escenarios que replican entornos reales de trabajo. Según datos de la última edición del programa, casi 2.000 personas se inscribieron en las capacitaciones, lo que refleja el creciente interés por adquirir habilidades técnicas vinculadas con sectores productivos. Aunque la inteligencia artificial puede automatizar tareas digitales o repetitivas, muchos trabajos técnicos siguen dependiendo de la intervención humana. Especialistas en empleo señalan que los oficios con mayor resiliencia frente a la automatización comparten algunas características: Por ejemplo, un electricista o técnico de mantenimiento debe evaluar problemas específicos en cada instalación, trabajar con herramientas físicas y tomar decisiones en tiempo real según el contexto. Estas tareas siguen siendo difíciles de replicar con sistemas automatizados. Además, en muchos países se registra una escasez de trabajadores en oficios técnicos, lo que aumenta su valor en el mercado laboral. La expansión de la infraestructura eléctrica, las energías renovables y la digitalización de edificios incrementaron la necesidad de técnicos especializados. Los electricistas se encargan de: La transición energética y el crecimiento de la infraestructura urbana están impulsando la demanda de estos perfiles en muchos países. Otro de los perfiles cada vez más requeridos por empresas e industrias es el de seguridad e higiene laboral. Estos profesionales se ocupan de: Su rol es clave en sectores como la construcción, la industria manufacturera o la logística. La logística se convirtió en una de las áreas que más creció en los últimos años, impulsada por el comercio electrónico y la expansión del transporte de mercancías. Las empresas buscan perfiles capaces de: Este sector seguirá creciendo en los próximos años. De hecho, distintos informes sobre el futuro del trabajo señalan que la transformación tecnológica generará millones de nuevos empleos en áreas vinculadas a tecnología, energía y logística. Según informes del mercado laboral global, la inteligencia artificial no solo transformará empleos, sino que también generará nuevas oportunidades. El Foro Económico Mundial estima que surgirán 170 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos años, impulsados por la transición tecnológica y energética.