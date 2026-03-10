Hudson celebra sus 15 años de trayectoria con el lanzamiento de una nueva propuesta innovadora en el mercado de productos para la cocina en un escenario donde el diseño, la tecnología y la experiencia de uso se volvieron variables centrales en la decisión de compra. Desde su creación, Hudson desarrolló una visión orientada a anticipar tendencias y acompañar la evolución del espacio culinario. La cocina dejó de ser un ámbito puramente funcional para convertirse en un entorno integrado, visible y protagonista de la vida cotidiana. “Para nosotros, la cocina no es solo un lugar donde se cocina: es un espacio de encuentro, de creación y de momentos compartidos, y eso se refleja en cada producto que desarrollamos”, mencionó Nahuel Beneitez, director de Marketing de Hudson Argentina. “Este año tenemos un plan de negocios pensado para captar nuevos públicos con lanzamientos de productos que buscarán satisfacer nuevas necesidades. También presentaremos renovaciones de línea con actualización de diseños de acuerdo a tendencias internacionales en la cocina. Otro condimento especial de nuestro plan estratégico de negocios será la presentación de artículos Hudson combinados con licencias exitosas seguidas por públicos que sin duda ampliarán nuestro espectro de consumidores y usuarios”, afirmó Ramiro Salvador, Director de Innovación y Desarrollo. En el marco de su 15° aniversario, Hudson lanzó este mes la nueva Línea Harmony, una propuesta que sintetiza la evolución de la marca y su enfoque en el diseño funcional. La línea integra una serie de soluciones desarrolladas a partir de la observación del uso cotidiano en la cocina. “Buscamos que nuestros productos funcionen bien, duren en el tiempo y, al mismo tiempo, tengan una estética que acompañe los hogares actuales, donde la cocina dejó de ser un espacio oculto para convertirse en protagonista”, explicó Beneitez. Entre las innovaciones se destaca Huddy, un ayudante de cocina de silicona que se coloca en la tapa de la olla y permite regular la salida de vapor durante la cocción, aportando mayor control, limpieza y practicidad. A esta solución se suma un nuevo agarre de tapa con ranura integrada para apoyar la cuchara, junto con un holder diseñado para sostener la tapa caliente y los utensilios en uso que resuelve uno de los inconvenientes más frecuentes al cocinar: dónde apoyar estos elementos sin ensuciar la mesada. Se trata de mejoras simples en apariencia y desarrolladas a partir de la experiencia real del usuario, que elevan el uso diario y marcan una diferencia concreta en la práctica cotidiana. Al mismo tiempo que el lanzamiento, la nueva línea también tendrá visibilidad en uno de los programas gastronómicos más populares del país. Durante las etapas finales de MasterChef, los productos formarán parte de la dinámica del certamen, acercando la propuesta de Hudson a una audiencia masiva vinculada al mundo de la cocina. Estarán disponible para el público a partir del 1° de abril en los principales bazares y supermercados de la Argentina. En los últimos años, la arquitectura y el diseño de interiores transformaron profundamente la concepción tradicional de la cocina. Lejos de permanecer aislada, hoy se integra al resto de los ambientes como un espacio de encuentro, intercambio y permanencia. Los objetos que la habitan adquieren un nuevo protagonismo. Hudson interpretó esta transformación y desarrolló productos que combinan estética, funcionalidad y diseño, pensados para cumplir una función práctica y para ser exhibidos. Colores, texturas y terminaciones dialogan con distintos estilos de hogar y rompen con la lógica histórica de productos neutros u ocultos. Hudson amplió su portafolio incorporando líneas de cuchillos, cafeteras, mates, termos, vasos térmicos y bolsos materos para distintos momentos de consumo tanto dentro como fuera del hogar. “Lo que distingue hoy a Hudson es que logramos construir una marca con identidad propia en una categoría que durante mucho tiempo estuvo dominada por productos funcionales pero sin personalidad”, puntualizó el Director de Marketing. La innovación es uno de los pilares centrales del ADN de Hudson. Cada desarrollo parte de una necesidad concreta del usuario y se traduce en soluciones diseñadas para el uso cotidiano. En ese proceso, la marca incorporó nuevos materiales, recubrimientos de última generación y mejoras en la distribución del calor con el motivo de elevar los estándares de calidad y funcionalidad dentro del mercado. “Buscamos desarrollar un ecosistema completo de productos para cocinar, compartir y disfrutar, acompañando nuevas formas de habitar la cocina y el hogar, con una mirada puesta en la innovación constante y la expansión internacional. Más allá del crecimiento, el foco está en construir una marca culturalmente relevante, que trascienda el producto, que sea parte de la vida cotidiana de las personas y que crezca de manera sustentable, con una visión clara y consistente de largo plazo”, señaló Beneitez. Lejos de entender la innovación solo como un atributo tecnológico, Hudson la concibe como una herramienta para resolver problemas reales y mejorar la experiencia en la cocina, a través de detalles que impactan directamente en el uso diario. “Ofrecemos una propuesta de valor equilibrada entre calidad y precio, lo que nos posiciona por encima de competidores locales e importados. Además, trabajamos en estrecha colaboración con nuestros clientes y distribuidores —un enfoque de partnership— que nos ha permitido llegar a millones de cocinas en Argentina, Uruguay y México”, explayó Sergio Villar, Director de Ventas. El proceso creativo detrás de la Línea Harmony se vio reforzado por la incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial aplicada al análisis de tendencias, combinaciones cromáticas y optimización del diseño. La elección del color Pantone 2026 sintetiza este enfoque, al combinar una estética contemporánea con soluciones funcionales integradas desde la concepción del producto. La metodología de desarrollo permite a Hudson anticiparse a las demandas del mercado y ofrecer propuestas alineadas con las nuevas formas de habitar y usar la cocina. En el largo plazo, la marca proyecta una estrategia de crecimiento basada en la adaptación de su propuesta a las particularidades de cada mercado con la consideración de preferencias regionales en aspectos como tamaños, materiales y packaging. Al mismo tiempo, la compañía busca identificar y desarrollar nuevas oportunidades en categorías complementarias a partir del análisis de tendencias y la innovación en producto. El proceso se apoya en el fortalecimiento de la cultura comercial y en el desarrollo del talento interno como pilares para sostener la expansión. En paralelo, Hudson avanza con un plan de internacionalización gradual, apoyado en distribuidores estratégicos con el objetivo de consolidar su presencia en mercados seleccionados. “Para 2026, uno de los principales objetivos es seguir creciendo en ventas de manera sostenida, fortalecer el canal digital y lanzar productos icónicos que marquen un diferencial claro dentro de la categoría. Al mismo tiempo, estamos muy enfocados en mejorar la experiencia del cliente, desde el primer contacto con la marca hasta el uso del producto en su casa. Queremos reforzar nuestra presencia en medios, contenidos y experiencias”, concluyó Beneitez.