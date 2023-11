Los 3 mejores alimentos para un antojo nocturno y no subir de peso

A pesar de la creencia popular de que los atracones nocturnos pueden afectar negativamente la pérdida de peso, un nutricionista destacó la importancia de elegir los antojos sabiamente.

Investigaciones de The Obesity Society en 2013 revelaron que estos antojos no están vinculados a la cantidad de comida ingerida durante el día ni al momento de la última comida. Sorprendentemente, los antojos no se centran en frutas o verduras, sino en alimentos ricos en grasas, azúcares y sal.

Selección Inteligente de aperitivos:

El nutricionista Jesse Feder sugiere que, si se seleccionan con prudencia, los refrigerios nocturnos pueden contribuir a la pérdida de peso al controlar los antojos y prevenir excesos al día siguiente. Sin embargo, advierte sobre los peligros de los snacks azucarados o altamente procesados, ya que pueden causar un aumento de peso si se consumen tarde en la noche.

Los 3 guardianes nocturnos del peso ideal

Feder destaca que los pochoclos, el yogur griego y la ricota son las mejores opciones para combatir los antojos nocturnos sin ganar peso. Estos refrigerios son bajos en azúcares añadidos y ayudan a mantener un nivel estable de azúcar en la sangre, controlando así la ingesta de calorías.

El yogur griego: con bajo contenido calórico, azúcares y alto contenido proteico, es ideal para perder peso y abordar trastornos metabólicos y enfermedades como la diabetes.

Pochoclos: hechas con aire son bajas en calorías y ricas en fibra, siendo una opción excelente para mantener una baja ingesta calórica.

Respecto a la ricota, el nutricionista enfatiza su riqueza en proteínas y probióticos saludables, contribuyendo a saciar el hambre nocturna y promover la salud intestinal.

Según Feder ,estos alimentos no solo satisfacen los antojos nocturnos, sino que también respaldan los objetivos de pérdida de peso de manera gradual y saludable.