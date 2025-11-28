- Economía esperaba conseguir u$s 500 millones por la concesión de cuatro represas durante 30 años. Pero hoy se presentaron las ofertas económicas y el ministro de Economía, Luis Caputo, se aseguró -al menos -u$s 683 millones, en caso de que sean elegidas las ofertas más altas presentadas para cada una de las represas.
- La expectativa es que, hacia adelante, se dé una mayor baja en las tasas de interés. Ante esa situación, para fijar tasas más altas por más tiempo, el mercado se ve empujado a fijar rendimientos, demandando bonos más largos. Existen también factores de riesgo que llaman a la cautela en el corto plazo. ¿Que recomiendan los analistas?
- El Gobierno avanza con un cambio en el esquema de subsidios a los servicios públicos de luz y gas. Por un lado, el Poder Ejecutivo busca simplificar el esquema actual. Pero también quiere recortar el gasto destinado en estas subvenciones, lo que significará un incremento en las boletas que pagan los hogares. Enterate cómo será el nuevo régimen.
