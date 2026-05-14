El sistema de cuidacoches callejeros podría cambiar por completo. Un proyecto impulsado por la Municipalidad de Córdoba busca regularizar la actividad de los conocidos “trapitos” y transformarlos en trabajadores registrados dentro de un esquema controlado por el Estado, con tarifas oficiales y pagos exclusivamente digitales mediante código QR. La iniciativa, que ya comenzó a debatirse en el Concejo Deliberante de la capital cordobesa, propone terminar con el cobro informal en efectivo y avanzar hacia un modelo tarifado similar al estacionamiento medido. Los cuidacoches deberán utilizar chalecos identificatorios oficiales y estarán habilitados a cobrar únicamente mediante el celular, a través de un QR provisto por el Municipio. Además, el valor del estacionamiento dejará de ser “a voluntad” y pasará a estar atado directamente al precio de la nafta premium de YPF. El proyecto prevé que los cuidacoches pasen a formar parte de un sistema regulado por la Municipalidad y queden registrados como “constatadores urbanos” encargados de tareas secundarias vinculadas al ordenamiento del estacionamiento. Para poder participar, deberán cumplir distintos requisitos: La propuesta apunta a reducir el nivel de informalidad y evitar situaciones delictivas asociadas al cobro callejero sin control estatal. Uno de los puntos más discutidos del proyecto es la nueva tarifa oficial. Según la iniciativa, el valor del estacionamiento estará directamente vinculado al precio de la nafta Infinia de YPF: El esquema funcionará de lunes a viernes entre las 8 y las 20, y los sábados de 8 a 14, aunque también podrá extenderse a recitales, partidos y otros eventos de gran convocatoria. Otro de los cambios centrales es que desaparecerá el pago en efectivo. Los cuidacoches deberán portar un código QR visible en el chaleco oficial para que los automovilistas puedan realizar el pago directamente desde el celular. De esta forma, el Municipio buscará transparentar la recaudación y controlar el funcionamiento del sistema. En caso de falta de pago, los trabajadores podrán dar aviso a la Municipalidad y eso podría derivar en multas similares a las del estacionamiento medido tradicional. El proyecto también establece cómo se distribuirá el dinero recaudado. Según la propuesta: La iniciativa generó fuerte debate político y social. Mientras algunos sectores sostienen que permitirá ordenar una actividad históricamente informal, otros cuestionan que no se prohíba directamente el trabajo de los trapitos y advierten sobre posibles conflictos con vecinos y automovilistas. El nuevo esquema comenzó a discutirse en el Concejo Deliberante y podría modificar por completo el sistema de estacionamiento callejero tal como se conoce hasta ahora.