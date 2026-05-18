Cada vez más personas buscan alternativas de limpieza más naturales, económicas y sustentables para el hogar. En ese contexto, una mezcla casera elaborada con cáscaras de mandarina y bicarbonato de sodio comenzó a viralizarse en redes sociales por su practicidad y por la posibilidad de reutilizar residuos orgánicos de forma simple. El preparado se convirtió en una opción popular para tareas de limpieza livianas, desodorización de ambientes y cuidado de algunas superficies del hogar sin recurrir a productos químicos agresivos. La preparación combina dos ingredientes habituales en cualquier cocina. Por un lado, la cáscara de mandarina contiene aceites naturales que aportan un aroma cítrico intenso y propiedades limpiadoras suaves. Por el otro, el bicarbonato de sodio actúa como neutralizador de olores y abrasivo delicado. Al unirse, ambos ingredientes forman una pasta o líquido multiuso que puede utilizarse en diferentes sectores de la casa. Quienes utilizan esta mezcla destacan varios usos cotidianos: Además, al reducir restos de alimentos y olores persistentes, puede ayudar a evitar condiciones que suelen atraer insectos dentro del hogar. La receta es sencilla y no requiere productos difíciles de conseguir. La mezcla debe conservarse en un recipiente hermético y utilizarse dentro de las 48 horas para evitar fermentaciones y pérdida del aroma. Aunque es una alternativa útil para limpiezas cotidianas, no reemplaza productos desinfectantes ni limpiezas profundas. También es importante tener en cuenta algunas recomendaciones: