La vida de los rugbiers podría cambiar para siempre en agosto, ¿qué decidió la Justicia?

Los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa cumplen sus condenas en la cárcel de Melchor Romero. Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario bonaerense anticiparon una nueva disposición que podría modificar su vida para siempre. ¿Qué pasó?



A casi tres meses de conocerse la sentencia del juicio, los ocho condenados continúan alojados en las mismas condiciones: en un pabellón aparte de la alcaidía y sin tener contacto con el resto de los reclusos.

Si bien esta medida se tomó para proteger "su integridad física", dado que son "los presos más famosos del país" (según especificaron desde el SPB), ellos saben que la situación podría cambiar radicalmente de un segundo al otro, sin siquiera notificarle a su abogado.

Caso Báez Sosa: ¿Qué pasó con los rugbiers?

Tal como le especificaron al medio TN desde el Servicio Penitenciario, en agosto, los rugbiers podrían recibir novedades acerca de su inminente traslado. Mientras que, probablemente, no se respete el deseo de sus familias de que sean recibidos en el Penal de Campana.

Según indicaron, uno de los motivos principales es la necesidad de descomprimir la población de la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, por lo que los culpables del homicidio serían alojados en las cárceles que se inaugurarán este año.

En este sentido, anticiparon que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro y Luciano Pertossi permanecerán en el mismo sector, dado que ellos fueron juzgados por la pena máxima de prisión perpetua, bajo el delito de homicidio doblemente agravado.

Mientras que para los tres que fueron considerados co-participes del hecho, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, se espera que cumplan la pena de 15 años de prisión en la Unidad N° 30 de General Alvear.

Así los rugbiers pasan sus días en la cárcel





Hace unos días, un recluso filtró un video donde se ve a dos de los rugbiers realizar tareas de mantenimiento en el patio del penal. En las imágenes se puede distinguir a Thomsen y a Luciano Pertossi, mientras cortaban el pasto.

"Así andan los rugbiers acá en Melchor, a las chapas los giles", lanzó el detenido y agregó contra el presunto "líder" del grupo: "Thomsen cómo cortas el paso, eh. A las chapas, ahí los tenés a los giles, a los asesinos".