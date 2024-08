La temperatura de las personas: por qué hay hombres y mujeres que sufren más el frío que otros

La temperatura corporal varía de persona a persona, y mientras algunos soportan las bajas temperaturas sin problemas, hay hombres y mujeres que sufren más el frío que otros.

Este fenómeno no es casualidad, y la ciencia tiene explicaciones para entender por qué las personas experimentan el frío de forma diferente. Descubrí qué factores influyen en la percepción del frío.

Hay personas que sufren más el frío que otras. (Foto: Freepik)

¿Por qué hay personas que sufren más el frío que otras?

Un reciente estudio publicado en abril de 2024 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences revela que el tamaño y la composición corporal juegan un papel fundamental en la percepción del frío, más allá de las diferencias de sexo.

Según los investigadores, las personas con más masa muscular y cuerpos más grandes tienden a quemar más calorías en reposo, lo que les permite mantener una temperatura corporal más estable.

Sin embargo, la grasa corporal, aunque actúa como aislante, puede dificultar la distribución del calor hacia las extremidades, haciendo que algunas personas sientan frío en manos y pies, incluso cuando su núcleo corporal está a una temperatura adecuada.

Esta variabilidad en la percepción del frío afecta el confort, pero también la salud y la productividad de las personas, marcando diferencias en cómo enfrentamos las bajas temperaturas.



No necesariamente las mujeres tienen siempre más frío que los hombres. (Foto: Freepik)

¿Las mujeres suelen tener más frío que los hombres?

Boris Kingma, científico del Instituto Holandés de Tecnología Aplicada especializado en rendimiento térmico humano, citado por National Geographic, aseguró que aunque comúnmente se cree que las mujeres prefieren ambientes más cálidos, las diferencias entre géneros son sutiles.

"No es tan sencillo como las mujeres prefieren temperaturas más cálidas", asegura el experto. Más allá del género, factores como el nivel de actividad y la vestimenta juegan un rol decisivo en la temperatura preferida por una persona.

Un refuerzo de esta perspectiva viene del reciente estudio de los Institutos Nacionales de Salud, publicado en la revista PNAS. El estudio concluye que la interacción entre la tasa metabólica, la superficie corporal y el porcentaje de grasa corporal es determinante en la preferencia térmica.

Según Kingma, "si dos personas tienen tasas metabólicas similares, su preferencia de temperatura será la misma, independientemente de si son hombres, mujeres, jóvenes o ancianos".

Estrategias para combatir el frío

A pesar de las diferencias individuales en la percepción del frío, existen estrategias universales que pueden ayudar a todos a mantenerse cálidos y cómodos durante los meses de invierno. Te dejamos algunos consejos: