La preocupante advertencia del hermano de Natacha Jaitt sobre Marcelo Corazza: "Cuídenlo, porque puede ser..."

Después de la detención de Marcelo Corazza, ganador de la primera edición de Gran Hermano Argentina, por el delito de corrupción de menores, se recordó la denuncia pública sobre una supuesta red de pedofilia que efectuó Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand.

Durante la transmisión, la ex modelo aseguró contar con documentos, capturas de pantalla y correos electrónicos que respaldan su acusación. A pesar de que nunca mencionó a Corazza, ella relacionó a dos ex participantes y a Leonardo Cohen Arazi, agente de prensa del reality show en 2015.

De forma sorpresiva, Ulises Jaitt, hermano de la mediática, realizó polémicas declaraciones. "Por destapar la pedofilia han matado a mi hermana. Eso es claro, que no le quede dudas a nadie. Y que lo cuiden a Marcelo Corazza, porque puede ser otro Natacha", sentenció.

Cómo es la nueva estafa bancaria en la que todos están cayendo y es muy difícil de detectar

Nuevo fin de semana largo: ¿Por qué es feriado el viernes 24 de marzo y cuándo cae Semana Santa?



¿Qué pasó con Marcelo Corazza?

El lunes 20 de marzo detuvieron a Marcelo Corazza en el marco de una causa por corrupción de menores. El hecho ocurrió después de que el personal de la División de Trata de Menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) realizará seis allanamientos.

En los operativos, apresaron también otras cuatro personas e incautaron elementos para continuar la investigación realizada a una solicitud elevada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°48.

ANSES dio un importante anuncio que no les va a gustar a los jubilados



Banco Santander cierra 20 sucursales: cuál es el motivo y en dónde están ubicadas







Las polémicas declaraciones de Ulises Jaitt sobre el caso Marcelo Corazza

Después de que circulara la lista de Natacha Jaitt, el hermano de la mediática salió a hacer declaraciones.

"Por (destapar) la pedofilia han matado a mi hermana. Eso es claro, que no le queden dudas a nadie. Y que lo cuiden a Marcelo Corazza, porque puede ser otro Natacha. Lo van a matar para que no dé muchas explicaciones sobre esta red de pedofilia", expuso en diálogo con Chiche Gelblung para Crónica HD.



Después agregó: "Graben lo que digo hoy: ¡cuiden a Marcelo Corazza! La mafia te mata como quiere. A Natacha la mataron poniéndole droga en la bebida y en dos horas la liquidaron por ponerse a denunciar".

Además, remarcó que su hermana jamás vinculó a Marcelo Corazza con la red y que las pruebas que circulan en internet están adulteradas.

El joven que acusó a Marcelo Corazza apuntó contra otro conductor de Telefe, ¿de quién se trata?



El Ministerio de Desarrollo Social lanzó un nuevo programa de pago mensual, ¿cuáles son los requisitos y dónde inscribirse?



¿Qué pasó con Natacha Jaitt?

En 2018, en el marco de la investigación por abuso sexual de menores en el Club Atlético Independiente, inculpó a reconocidas figuras. La lista de Natacha Jaitt incluía periodistas, políticos, mediáticos y deportistas.

Pocos días después, escribió en su cuenta de Twitter: "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que, si eso no pasa no, no fui. Guarden tuit".

El 23 de febrero de 2019, a los 41 años, fue hallada muerta en un salón de fiesta en Benavídez, Tigre. La autopsia reveló que la causa de muerte fue una falla multiorgánica.