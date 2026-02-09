Durante medio siglo, la ciencia trabajó con un modelo relativamente estable sobre el tamaño y la forma de Júpiter. Sin embargo, un análisis reciente encabezado por especialistas del Instituto Weizmann de Ciencias, en Israel, acaba de modificar ese conocimiento. Gracias a información inédita enviada por la misión Juno de la NASA, los investigadores lograron obtener la medición más exacta hasta la fecha del mayor planeta del sistema solar. El trabajo, publicado en Nature Astronomy, involucró a equipos de Italia, Estados Unidos, Francia y Suiza. El resultado: Júpiter es más plano y un poco más pequeño de lo que se pensaba. Hasta ahora, la forma de Júpiter se basaba en apenas seis mediciones hechas por las misiones Voyager y Pioneer en los años 70, que enviaban señales de radio hacia la Tierra.Esos datos permitieron construir el modelo original, pero su precisión era limitada. La diferencia llegó con Juno. La nave, que orbita el planeta desde 2016, realizó 26 nuevas mediciones gracias a una trayectoria extendida desde 2021. Ese cambio permitió que Juno pasara por detrás del planeta desde el punto de vista terrestre, algo que no había ocurrido antes. Cuando la nave queda oculta detrás de Júpiter, sus señales de radio se desvían al atravesar la atmósfera. Esa deformación funciona como una especie de “firma” que permite calcular con alta precisión la densidad, la estructura y el tamaño del planeta. Los investigadores analizaron cómo el gas del planeta curva las señales de radio y usaron ese comportamiento para crear mapas de temperatura y densidad. Los resultados muestran que: Ese ajuste, aunque parece mínimo, obliga a recalibrar modelos del interior del planeta, que dependen de medidas muy precisas para estudiar su estructura profunda. Los investigadores explican que estas diferencias reducen inconsistencias de décadas entre mediciones atmosféricas y modelos gravitacionales. Al ajustar el radio del planeta: El factor viento es clave: Júpiter posee corrientes atmosféricas extremadamente profundas y huracanes gigantes, cuya influencia no se había integrado por completo en estudios anteriores. Un hallazgo adicional del estudio es que el grado de achatamiento del planeta es mucho mayor que el terrestre.Los datos actualizados indican que: Es decir, Júpiter es casi 20 veces más plano que nuestro planeta.Esto se debe a: El estudio también se conecta con trabajos recientes sobre ciclones polares y la profundidad de los vientos en el planeta. Junto con mediciones de microondas, estos modelos ayudan a comprender: Los investigadores recuerdan que Júpiter probablemente fue el primer planeta en formarse, por lo que entenderlo abre pistas sobre la historia del sistema solar.