La misteriosa "isla de la muerte" que estuvo abandonada durante medio siglo por contaminación

Durante más de 50 años, una isla enigmática conocida como la "isla de la muerte" permaneció deshabitada y envuelta en misterio debido a su extrema contaminación.

Ubicada frente a Escocia, esta isla conocida como Gruinard, fue escenario de una serie de eventos que llevaron a su aislamiento y abandono. ¡Conocé todos los secretos de la isla de la muerte!

La isla de la muerte que estuvo abandonada durante medio siglo

La isla Gruinard, situada en la costa escocesa, se convirtió en el escenario de un inquietante experimento durante la Segunda Guerra Mundial.

Según un artículo de la BBC, en 1942, el gobierno británico confiscó la isla para llevar a cabo un proyecto ultrasecreto conocido como la Operación Vegetariana.

Bajo la dirección de Paul Fildes, jefe del Departamento de Biología de Porton Down, se intentó convertir el ántrax en un arma biológica. Este experimento resultó ser un desastre ambiental de proporciones colosales para el ecosistema.

La isla quedó gravemente contaminada y se convirtió en una zona de exclusión durante casi 50 años. Recién en 1990 el gobierno británico la consideró segura para la entrada pública.

La isla Gruinard fue el sitio de un experimento militar secreto durante la Segunda Guerra Mundial. (Foto: Wikimedia Commons - Rude Health)

En 1962, el reportero de la BBC, Fyfe Robertson, intentó investigar la isla, pero se encontró con un territorio sellado y un ambiente cargado de misterio.

La verdad detrás de los experimentos en Gruinard solo se reveló en 1997, cuando el gobierno británico desclasificó una película que documentaba los detalles de los experimentos.

¿En qué consistieron las pruebas que se hicieron en la isla de la muerte?

Durante la Segunda Guerra Mundial, los militares británicos idearon un plan siniestro para utilizar el ántrax como arma contra Alemania.

"El objetivo era comprobar si el ántrax sobreviviría a una explosión en el campo, no lo sabían, y si seguiría siendo virulento después", menciona Edward Spiers, profesor de la Universidad de Leeds, en un documental de la BBC llamado The Mystery of Antrhrax Island (2022).



En 1942, los militares británicos compraron la isla Gruinard para realizar pruebas de este plan en un entorno controlado. (Foto: Wikimedia Commons - Roger McLachlan )

El experimento militar consistió de los siguientes pasos:



Llevar ganado a la isla para utilizarlo como sujeto de prueba.





Liberar esporas de ántrax en toda la isla para realizar una serie de tests.





Atar alrededor de 80 ovejas en diferentes niveles, alineadas en la dirección del viento, en el área prevista de la explosión.





Detonar la explosión de forma remota, liberando una nube de esporas que se dispersó con el viento.

La nube de esporas resultó ser extremadamente virulenta, causando infección y muerte en los lugares donde se esparció. En pocos días, las ovejas comenzaron a mostrar síntomas de la infección y murieron rápidamente.

Los cuerpos de las ovejas infectadas fueron sometidos a autopsias, y luego fueron incinerados o enterrados bajo toneladas de escombros para evitar la propagación de la infección.

El ántrax es una infección bacteriana natural extremadamente peligrosa que puede provocar síntomas graves y letales. Para evaluar la eficacia de este método en condiciones reales, los investigadores necesitaban un lugar aislado para realizar pruebas y Gruinard se presentó como el lugar "ideal".

Hoy en día, la historia de la Operación Vegetariana sigue siendo un sombrío recordatorio de los riesgos de la guerra biológica y sus efectos duraderos en el medio ambiente.