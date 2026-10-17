La EPA recomienda una serie de recetas de “Green Cleaning” para quienes prefieren usar ingredientes que ya hay en casa.

Mantener el baño limpio puede resultar complicado debido a la acumulación de suciedad y residuos de jabón en superficies como bañeras, lavabos y duchas. No obstante, existen alternativas que pueden prepararse en casa con ingredientes de uso cotidiano.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) publicó en su sitio web un folleto de limpieza doméstica que incluye una receta a base de bicarbonato de sodio y detergente, dos productos que al combinarse permiten obtener un limpiador cremoso para limpiar la suciedad adherida a distintas superficies.

¿Cuál es el efecto de mezclar bicarbonato de sodio con detergente?

La combinación de bicarbonato de sodio y detergente permite obtener un limpiador cremoso que ayuda a desprender la suciedad adherida a distintas superficies del hogar, especialmente en el baño.

El bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave que facilita la eliminación de residuos mediante la fricción, mientras que el detergente ayuda a desprender la grasa y otras sustancias que se acumulan en la superficie.

De acuerdo al Folleto Green Cleaning: Non-toxic cleaning recipes for your home publicado en el sitio oficial de la EPA, esta preparación es una alternativa para limpiar el baño.

La combinación de bicarbonato de sodio y detergente permite obtener un limpiador cremoso que ayuda a desprender la suciedad adherida a distintas superficies del hogar, especialmente en el baño. ChatGPT | El Cronista USA

Preparación de la mezcla paso a paso

Según la receta difundida en el sitio de la EPA, para preparar este limpiador se necesitan los siguientes ingredientes:

Media taza de bicarbonato de sodio.

Jabón líquido o detergente en cantidad suficiente para obtener una consistencia cremosa.

De manera opcional, entre 5 y 10 gotas de aceite esencial aromática, como rosa o lavanda.

Colocar la media taza de bicarbonato de sodio en un recipiente e incorporar lentamente el detergente o el jabón líquido mientras se resuelve constantemente. Continuar mezclando hasta obtener una consistencia espesa y cremosa, similar a la de un glaseado. Si se desea agregar el aceite esencial, este es el momento.

El folleto recomienda solamente preparar la cantidad que se vaya a usar.

¿Cómo usar esta mezcla para limpiar el baño?

De acuerdo a las instrucciones incluidas en el documento de la EPA, la mezcla debe aplicarse directamente sobre una esponja para limpiar superficies.

Con la esponja envebida en la mezcla, frotar la superficie que se desea limpiar y enjuagar con agua para retirar la suciedad y los restos de la preparación.

No es necesario dejar actuar el producto durante un periodo de tiempo, el folleto recomienda limpiar y enjuagar.

¿En donde se puede usar esta mezcla?

El folleto publicado por la EPA identifica cuatro superficies en las que se puede utilizar la preparación: