Conforme pasan los años el cuerpo pierde fuerza y vitalidad, lo que se traduce en la aparición de diversas molestias. Una de las más comunes es el dolor de rodilla, el cual es sumamente imitante en las actividades del día a día. En este contexto, existe una especia medicinal que ha sido utilizada a lo largo de la historia para tratar malestares en las articulaciones por su alto aporte en colágeno curativo. El orégano es una especia que es utilizada en diversas culturas gastronómicas por su aporte en sabor y aroma. Sin embargo, muchos desconocen sus propiedades para producir colágeno, una proteína esencial para la salud de las articulaciones y músculos. Su alto aporte en antioxidantes que incluyen polifenoles y flavonoides neutralizan el daño generado por los radicales libres, los cuales pueden desembocar en el desarrollo de artritis y osteoartritis. También tiene gran cantidad de antiinflamatorios que reducen el dolor de rodilla y espalda, entre otros. Además, cuenta con una acción analgésica gracias a su contenido en felones y terpenos que reducen las molestias. Además de ser beneficioso para las articulaciones, esta especia medicinal aporta una amplia gama de beneficios al organismo. Los principales son: Refuerza el sistema inmunológicoMejora la digestiónAcelera el metabolismoFortalece el corazónTiene efectos antioxidantesDesinflama el organismoMejora la circulación El orégano es una especia que puede ser usada en diversas preparaciones frías y calientes. En su forma de aceite, puede ser aplicado de forma directa sobre el pecho para tratar enfermedades como la bronquitis, sinusitis, resfriados, entre otros. Las principales formas para consumirlo son: Como condimentoEn ensaladasComo aceite o vinagreJunto con salsas de tomateEn adobos y marinadosEn pastas Sus propiedades medicinales ayudan a disminuir una serie de malestares como son: Dolores de cabezaMalestares estomacalesEstreñimientoAliviar los síntomas de asmaCalmar la tosAliviar resfriados