La desgarradora denuncia de Lizy Tagliani al revelar que fue abusada desde los cinco años: "Nunca conté la verdad"

Lizy Tagliani se quebró en vivo, al revelar por primera vez que sufrió una situación de abuso desde los cinco años. "Nunca me atreví a contarle la verdad a mi mamá", confesó, en una desgarradora entrevista con Georgina Barbarrosa.

Durante el programa La Peña de Morfi deTelefe, la actriz rememoró momentos duros de su pasado, cuando era juzgada por ser una niña trans. Sin embargo, sus recuerdos la llevaron a contar un cruel momento de su vida.

Por primera vez, la conductora contó que fue abusada sexualmente por un integrante de su familia cuando ella era menor de edad. "M i mamá nunca lo supo de mi boca, porque era alguien que ella amaba mucho", aseguró, entre lágrimas.

La desgarradora denuncia de Lizy Tagliani



En una profunda charla con la reemplazante de Jey Mammon, Lizy detalló cómo fueron los horribles hechos que la acompañaron a lo largo de su vida. "No tuve buenas experiencias dentro de mi familia desde muy chiquitita. Desde los 5 años", comenzó.

"Cuando comprendí la gravedad de la situación preferí no hablarlo porque era la única persona que me ayudaba después a los 14 años", explicó la actriz y especificó: "Era un tío".

Enseguida, la conductora se quebró en vivo y contó que, durante mucho tiempo, mantuvo la historia oculta de su familia, principalmente, de su madre. "Cuando me di cuenta qué no estaba bien, se lo dije a él y me dijo que yo lo provocaba, que era culpa mía", contó.

"Pase mucho tiempo sin poder decirlo, aunque mis tías creo que alguna vez vieron algo", agregó.

En este marco, recordó: "D onde vivía teníamos que hacer unas cuadras donde empezaba un campito y doblábamos para ir a un corso; iba con una primita y era mucho campo, de noche empezamos a caminar, y hacía que mi primita mire para otro lado y... Me decía que sino iba a matar a mi primita".

Por último, contó que cuando tuvo la posibilidad no volvió a hablar con él. "Mi marido se está enterando de esto ahora, pobre", lamentó, en referencia a Sebastián Nebot.