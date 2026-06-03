La Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme), fundada en 1932, en el departamento de Cerro Largo y considerada la más antigua de Uruguay, cerrará definitivamente sus puertas al finalizar esta semana.

La decisión fue comunicada a los trabajadores por el presidente del directorio de la cooperativa, Boris Revello. Hasta el momento, las autoridades de la empresa no realizaron declaraciones públicas sobre el cierre ni sobre las medidas previstas para afrontar las consecuencias de la decisión.

Los funcionarios continuarán trabajando hasta el próximo viernes para procesar la leche que aún permanece en la planta antes del cese definitivo de las actividades, según informó el medio local Cerro Largo Portal.

Una cooperativa histórica

El cierre marca el final de una institución con fuerte arraigo en el departamento y en la lechería nacional.

Durante décadas, Coleme fue uno de los principales actores del sector en el departamento de Cerro Largo y llegó a reunir a más de 70 productores remitentes.

La cooperativa enfrentó un prolongado proceso de deterioro. La reducción de productores, la caída en el volumen de leche recibido y las dificultades económicas fueron debilitando, en forma gradual, su capacidad operativa.

Al momento de resolverse el cierre, apenas 12 productores continuaban remitiendo leche a la planta, una cifra que los socios consideraron insuficiente para garantizar la continuidad del emprendimiento.

Problemas de larga data

Los problemas financieros de la cooperativa no eran nuevos. En noviembre de 2024, Revello había advertido que la empresa registraba pérdidas y necesitaba una reestructura para corregir la situación.

En aquella oportunidad, sostuvo en declaraciones a la radio La Voz de Melo que el principal desafío era aumentar el volumen de leche que ingresaba a la planta y advirtió que, de no lograrlo, la continuidad de la empresa quedaba comprometida.

Durante el año pasado también existieron negociaciones para concretar la venta de la cooperativa a un inversor argentino. Sin embargo, el acuerdo no llegó a concretarse.