Juicio por la violación grupal en Palermo: qué penas podrían recibir los acusados y cuál fue su insólita defensa

Comenzó el juicio por la violación grupal ocurrida en el barrio porteño de Palermo, donde se determinará la responsabilidad penal de los seis acusados de abusar sexualmente a una joven de 21 años, el pasado 28 de febrero de 2022.

La primera audiencia se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 de la Ciudad de Buenos Aires, donde la fiscalía y la querella realizaron la lectura de las acusaciones y sostuvieron que " hay una participación necesaria de todos ellos " en el hecho.

Mientras que, por parte de los imputados, solo uno de los seis decidió declarar frente a los jueces. Se trata de Ángel Pascual Ramos (24), el más comprometido en la causa, tanto por las pericias de ADN como por los videos de las cámaras de seguridad.



Violación grupal en Palermo: la defensa del principal sospechoso



En la apertura del proceso legal, que durará ocho jornadas y se prevé la participación de al menos 30 testigos, uno de los acusados rompió el silencio y aceptó brindar una corta declaración, pese a negarse a responder preguntas.

"Yo los conocía previamente, no abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie" , aseveró Ramos frente al Tribunal, según le detallaron fuentes a Télam. Los otros cinco no mencionaron una palabra.

Los seis acusados por la violación grupal ocurrida en Palermo.

Vale destacar que es el más señalado por la querella, ya que su ADN fue identificado en el líquido seminal hallado en los hisopados y la ropa interior de la víctima, así como también en sus uñas. Esto refuerza la hipótesis de que la joven intentó defenderse y llegó a rasguñarlo.

Además, en los videos de las cámaras de seguridad se lo ve como el primero en que ingreso al asiento delantero del auto para abusar a la denunciante.

Violación grupal en Palermo: qué penas podrían recibir los acusados



Ramos, Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Thomas Fabián "TH" Domínguez (22), Franco Jesús Lykan (24), Alexis Steven Cuzzoni (21) e Ignacio Retondo (24) están imputados como presuntos coautores de un "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas".



De ser considerados culpables, podrían recibir una pena de 8 hasta 20 años de prisión. Además, se le suma el cargo de "lesiones leves" (un mes a 1 año de cárcel) contra Luis Riveros Espínola, el testigo del hecho que fue agredido antes de que llegará la Policía porteña.

Violación grupal en Palermo: qué dijo la querella durante el juicio



Hugo Figueroa, el abogado que representa a la víctima, aseguró que "hay una participación necesaria de todos ellos" en el hecho. " Entendemos que sin el accionar de cada uno de ellos no hubiera llegado al desenlace final esta situación" , agregó.

En este sentido, sostuvo que "cada uno tuvo un rol preponderante " en el abuso sexual, pero que " hubo dos autores y el resto son partícipes necesario" . Por lo tanto, espera que todos sean juzgados por el delito.

Las capturas de las cámaras de seguridad.

Además, insistió en que "consentimiento (de la víctima) no pudo haber porque no estaba en condiciones de haberlo dado" . " Tenemos los (exámenes) toxicológicos, los testimonios y las imágenes que no podía mantenerse erguida en una silla ", señaló, en diálogo con la prensa.



¿Qué pasó el día de la violación grupal en Palermo?



El hecho ocurrió durante el feriado de Carnaval del 28 de febrero de 2022. Esa mañana, una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron en un Volskwagen Gol al ver que un grupo abusaba sexualmente de una chica.



Inmediatamente, llamaron a los efectivos de la Policía de la Ciudad y las cámaras de seguridad pudieron constatar el delito. Sumado, al relato de la propia víctima quien aseguró no haber dado su consentimiento.