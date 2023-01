Mamá de Fernando Báez Sosa: "Mi hijo está encerrado en un ataúd y eso es como una perpetua"

Tras tres años del crimen de Fernando Báez Sosa, comenzó el juicio oral contra los ocho rugbiers acusados de haberlo asesinado a golpes a la salida del boliche "Le Brique" en Villa Gessel. Previo a la primera audiencia del proceso, los padres de la víctima exigieron justicia y hablaron sobre la posibilidad de una condena perpetua.



El el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores, inició el juicio para Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23). Los imputados están acusados de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" y "lesiones leves".

En el inicio de la audiencia, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García presentaron a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari los lineamientos de su acusación; mientras que el abogado de la víctima, Fernando Burlando, cruzó a la defensa y aseguró que "fue una ejecución" y que los jóvenes "tomaron la decisión de matar".



Minutos antes de ingresar a la sala de audiencia, Graciela y Silvino exigieron justicia por su hijo y declararon a los medios la necesidad de una condena perpetua. "Mi hijo está encerrado en un ataúd, y eso es como una perpetua. Y que cumplan como se debe, que en un año no les den privilegios por buena conducta", apuntó la mamá y lamentó: "Mi corazón es una herida sangrante que no sana, no tiene cura".

"Nuestra vida es un calvario, levantarse y no estar con Fer no es vida. Tratamos de estar con entereza para este momento que esperamos tres años", agregó Graciela, sobre el crimen cometido el sábado 18 de enero de 2020.

En este sentido, aseguraron que están "con entereza y firmes, porque Fernando se merece justicia". Aunque la madre sostuvo: "Quiero saber por qué lo hicieron, no creo que pidan perdón, son tan cobardes como atacaron a mi hijo".



Los ocho rugbiers llenaron a la sala con barbijos y, por el momento, se desconoce si darán testimonio en algún momento del juicio. Para la jornada de este lunes, 2 de enero, las únicas declaraciones confirmadas además de los abogados son la de Graciela y Silvino.