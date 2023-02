"Pasaron un buen momento juntos", los polémicos alegatos de la defensa en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez

Durante los alegatos del juicio por el crimen de Lucía Pérez, la defensora Laura Solari pidió la absolución de Matías Farías, acusado de femicidio y abuso sexual. "Surgió onda entre ellos y decidieron pasar un buen momento juntos ", sostuvo la abogada, al insistir en que "no pudo probarse la falta de consentimiento" por parte de la víctima.



La jornada se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en el que tanto Solari como el abogado César Sivio postularon su teoría del crimen en defensa de los acusados, Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (49), respectivamente.

Allí, la abogada argumentó que "no se puede presumir el no consentimiento de Lucía, porque eso implicaría negar lisa y llanamente su libertad sexual". En este sentido, sostuvo que las "si un abuso sexual no puede descartarse, muchísimo menos aún puede afirmarse".

Matías Farías (29) y Juan Pablo Offidani (49) acusados por el femicidio y abuso sexual de Lucía Pérez.

La autopsia determinó que el día de la muerte de Lucía Pérez, 8 de octubre de 2016, mantuvo "relaciones sexuales" de forma vaginal y anal con Matías Farías, luego falleció.

Por su parte la querella sostuvo durante su alegato: "¿De qué consentimiento estamos hablando? ¿El consentimiento de una niña, mujer, de 16 años, drogada por un dealer y violada mientras comenzaba a transitar un proceso de muerte?".

Sin embargo, para la defensa de Matías Farías "las mínimas lesiones en el cuerpo de Lucía pueden generarse en una relación consentida" y, en todo caso, "los acusadores debieron probar que Lucía no brindó en consentimiento y no lograron hacerlo".

"Lucía era una chica libre, hermosa, desprejuiciada que tomó libremente y sin ninguna presión la decisión de encontrarse con Farías, a quien conocía el día anterior. Surgió onda entre ellos y decidieron pasar un buen momento juntos" , lanzó en su polémico alegato la abogada Laura Solari.

Por otra parte, planteó que "la situación de vulnerabilidad parece ser muchísimo peor la de Farías que la de Lucía". Para argumentar su polémica defensa, mencionó sobre la "familia marginal" del acusado, un "retraso madurativo emocional" que tuvo por ser "abandonado" por sus padres y "el consumo de sustancia de estupefacientes a temprana edad".

En la segunda jornada de alegatos, Laura Solari comenzó su exposición con durísimas críticas a la primera fiscal de la causa, María Isabel Sánchez. "No se le puede perdonar el inconmensurable dolor que provocó a sus familiares y amigos al decirle que había sufrido una agresión sexual inhumana", apuntó.

En este marco, consideró que sus "incumplimientos funcionales" generaron una "inmensa condena social", consideró la abogada.