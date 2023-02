Juicio por el femicidio de Lucía Pérez: el desgarrador testimonio de la madre sobre las horas previas y posteriores a su asesinato

En el Tribunal N° 2 de Mar del Plata, la madre de Lucía Pérez, Marta Montero, declaró en el segundo juicio oral por el presunto femicidio y abuso sexual de su hija de 16 años. "No podía ni quería entenderlo" , contó, entre lágrimas, durante la primera audiencia del proceso legal que determinará la responsabilidad penal de los acusados, Matías Farías y Juan Pablo Offidani.

A siete años del crimen, se vuelve a juzgar a ambos sujetos por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso real con femicidio" , por lo que les corresponde una pena de prisión perpetua. Hoy en día, tras un controversial juicio en 2018, solo cumplen una condena por "venta de drogas" de 8 años de prisión.

Este martes, Marta Montero se volvió a sentar frente a un nuevo tribunal por el caso de Lucía Pérez, para narrar qué sucedió con su hija en 2016, con un claro pedido de que, esta vez, la justicia sea legítima.

El desgarrador testimonio de Marta Montero, mamá de Lucía Pérez



"Ese día me fui a trabajar, me levanté cinco menos diez de la mañana, y cinco y cuarto mi esposo me lleva al lugar donde trabajaba. Cuando me fui la despedí, le di un beso y le dije ‘te quiero mucho'. Le di 100 pesos porque ella me había pedido para salir con las chicas, y me dijo ‘yo también te quiero mucho'. Ese es el último contacto de amor y de madre que tuve con ella", contó Marta, al iniciar su declaración en una pequeña sala de audiencias.

La familia de Lucía Pérez en el segundo juicio oral.

Con una remera con el rostro de su hija, la mujer narró los últimos momentos que compartió con Lucía y contó que, en ese momento, ella estaba juntando dinero para poder regalarle un buzo y un pantalón. "Lo que me alcance se lo iba a a comprar. Eso íbamos a hacer ese sábado, íbamos a ir a Juan B. Justo, a veces pasó por el lugar... ", dijo y rompió en llanto.

Pero ese sábado Lucía nunca regresó a su casa. A las 10.30 fue su última conexión en WhatsApp, el horario en el que se supone se encontró con ambos acusados para acceder a unos gramos de marihuana y pagarle los 100 pesos que adeudaba. "La secuestró esta narcobanda, para mí le apagaron el teléfono apenas la subieron al auto", enfatizó Marta.

Frente a la pregunta de la fiscalía, ella sostuvo que los tres implicados "la captaron el día anterior en la escuela". "¿Por qué el celular de Lucía quedó apagado a las 10 de la mañana? ¿Alguien sabe que Lucía apagó su teléfono o le secuestraron el celular? ¿Entró por su voluntad a esa camioneta? Siempre me hice esa pregunta en estos siete años. Lucía lo único que quería era pagar esa deuda. Ella sabía y seguramente tuvo miedo", apuntó la madre, con respecto a los minutos previos de su fallecimiento.

Caso de Lucía Pérez: la mamá contó cómo se enteró del crimen

Durante su declaración, que duró aproximadamente dos horas, contó que su hijo lo llamó la policía para notificar: "Tu hermana está muerta". "Fui a la comisaría. Me dijeron que Lucía había muerto de sobredosis. Me dijo 'la trajo su novio', pero Lucía no tenía novio", detalló Marta. En ese momento, la mujer le aclaró a los oficiales: "Lucía no tenía novio, ¿Cómo sabe que murió de sobredosis", pero no obtuvo respuesta por parte de la comisaría al no obtener el resultado de la autopsia.

Lucía Pérez.

En medio de un llanto imparable, la mamá sostuvo que "no podía entender que Lucía estaba puerta". "La dejé viva 5 y cuarto de la mañana, le dejé 100 pesos y le dije ‘te quiero mucho'. No podía entender que me dijera ese tipo que mi hija estaba muerta", arremetió enfurecida, por el crimen ocurrido el 8 de octubre de 2016.

Según la reconstrucción de la fiscalía, la joven marplatense murió en la cama de Farías. Él, junto a su cómplice Offidani, limpiaron la escena del crimen, descartan las drogas y llevan el cuerpo a la salita de La Serena. La autopsia determinó falleció por un edema y congestión pulmonar con una alta probabilidad de intoxicación por cocaína, con data de abuso sexual.