La letra chica del Código Penal que podría mandar a Sebastián Villa a la cárcel: ¿Qué dice la Ley?

Sebastián Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión (no efectiva) por un hecho de violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés. Si bien no deberá cumplir su pena en la cárcel, un artículo del código penal podría darle un giro drástico a la sentencia .



El pasado viernes, el Tribunal de Lomas de Zamora dio a conocer el veredicto que declaró culpable al delantero de Boca del delito de "lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género".

No obstante, recibió una condena condicional lo que le impide la encarcelación, dado que la pena es menor a los 3 años. Aún así, un apartado de la Ley podría modificar la situación del colombiano e incluso extenderle la sanción. ¿De qué se trata?

El artículo penal que complica a Sebastián Villa



Este lunes, la Justicia desestimó el pedido de la defensa y elevó a juicio oral la segunda causa contra Sebastián Villa. Allí el jugador está acusado de "abuso sexual con acceso carnal " hacia Tamara Doldán, ocurrido en junio de 2021.

Sebastián Villa en el juicio por violencia de género.

En este caso, de considerarse autor responsable del delito, el delantero podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión. Mientras que también la acumulación de ambas causas podría modificar de lleno su futuro.

En el artículo 27 del código penal, se especifica que: "La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de cuatro años, contados a partir de la fecha de la sentencia firme, el condenado no cometiere un nuevo delito" .

En este sentido, aclara: "Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas" .

Es decir que, si los tribunales de Lomas de Zamora lo condenaran por la presunta violación, la pena rondaría entre los 17 y 18 años al sumar ambas causas.

Mientras que también, se especifica que: "La suspensión podrá ser acordada por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de la primera condena firme".

¿Cuál es la segunda causa contra Sebastián Villa?



Según el escrito presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, el 26 y 27 de junio de 2021, Villa y Doldán se encontraban en una vivienda del Country Venado II, en la localidad de Canning, junto a un grupo de allegados del futbolista.



Segunda denuncia a Sebastián Villa.

En un momento, ambos se trasladan a una habitación privada y allí, " Villa empezó a insultar a Doldan, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro" , especificó la denuncia.

La joven sostuvo que el jugador había consumido "mucho alcohol" e inició una fuerte discusión por celos de que ella mantenga vínculo con otros chicos del Club. Luego, la encerró en el cuarto, abuso sexualmente de ella e intentó sofocarla.

Además, la presunta víctima contó que él y su representante intentaron comunicarse con ella al día siguiente, para evitar que presente la denuncia.