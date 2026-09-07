Atención Colombianos | Anuncian cierres viales hasta el 16 de septiembre: cuáles son las zonas afectadas

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Los conductores deberán prestar especial atención durante los próximos días debido a una serie de cierres viales parciales programados en Barranquilla. Las restricciones responden a trabajos vinculados con el proyecto Acueducto Regional del Norte y, en algunos sectores, permanecerán vigentes hasta el próximo 16 de septiembre.

Las intervenciones contemplan la instalación de redes y acometidas de acueducto y alcantarillado, además de trabajos para reparar el pavimento una vez realizadas las obras. Las autoridades aclararon que no se prevén cierres totales en los nuevos frentes de trabajo y se mantendrá al menos un carril disponible para los vehículos.

Cierres viales en Barranquilla: cuáles son las zonas afectadas

Las restricciones tienen diferentes fechas y horarios dependiendo del punto intervenido. El cronograma informado contempla:

Calle 96 con carrera 65A: desde el 5 hasta el 11 de septiembre. Durante el 7 al 11 habrá cierre parcial y circulación controlada por el carril disponible.

Carrera 20 con calle 112B: del 7 al 12 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Se cerrará parcialmente un carril en sentido occidente-oriente por trabajos de alcantarillado y resane.

Calle 80 con carrera 74 : del 7 al 16 de septiembre, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Habrá cierre parcial en sentido norte-sur por instalación de una acometida de acueducto y reparación del pavimento.

Calle 39 con carrera 46-92: del 7 al 11 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. La intervención afectará parcialmente un carril en sentido sur-norte.

De esta manera, la calle 80 con carrera 74 será uno de los puntos con afectaciones durante más tiempo, ya que los trabajos están programados hasta el 16 de septiembre.

Qué desvíos podrán utilizar los conductores

Uno de los puntos que requiere modificaciones en los recorridos habituales es la calle 96 con carrera 65A.

Quienes circulen por la carrera 65A en sentido oriente-occidente podrán avanzar por la calle 96 a través de la rotonda, continuar por la carrera 71 y posteriormente tomar la calle 99 para volver a conectarse con la carrera 65A.

Para quienes transiten por la calle 96 en sentido norte-sur, la alternativa será utilizar la carrera 71 hasta la calle 94, seguir por la carrera 65 y luego conectarse nuevamente con la calle 98.

Por qué habrá cierres viales hasta el 16 de septiembre

Las intervenciones forman parte del Acueducto Regional del Norte, un proyecto destinado a fortalecer el suministro de agua potable para Barranquilla y Puerto Colombia y responder al crecimiento de las zonas noroccidental de Barranquilla y nororiental de Puerto Colombia.

Los trabajos que motivan estas restricciones incluyen instalación de tuberías, nuevas acometidas de acueducto y alcantarillado y resane del pavimento en los sectores intervenidos.

Durante las obras se mantendrán habilitados los senderos peatonales. Además, habrá señalización y personal encargado de orientar la circulación en los puntos donde resulte necesario. Las autoridades recomendaron a los conductores programar sus recorridos con anticipación, reducir la velocidad y respetar las indicaciones instaladas en cada zona.