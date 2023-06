Johnny Deep cumple 60 años: cinco datos curiosos que no conocías del actor

Johnny Deep hoy cumple 60 años y no es cualquier tipo de cumpleaños. Hace un año el actor estadounidense se encontraba en pleno juicio ante su ex esposa, Amber Heard por difamación, algo que lo inhabilitó de actuar.

Luego de que Deep gane el juicio, el jurado le exigió a la actriz pagar 15 millones de dólares a su exmarido.

Por otro lado, Johnny Deep logró conquistar a los fanáticos con películas como la saga de Piratas del Caribe, Charlie y la fábrica de chocolate o el joven manos de tijera.

A continuación cinco datos curiosos de la vida de Johnny Deep:

La mano de Nicolas Cage para llegar a Hollywood

Johnny Deep y Nicolas Cage, dos actores reconocidos en el ambiente, se conocieron por medio de la primera esposa de Depp, Lori Anne Allison. Entre ambos, encontraron un interés en común por el cine y Cage le recomendó actuar en Hollywood.

Ese mismo año, Cage le presentó a su agente y le buscó un proyecto. Se trató de A Nightmare on Elm Street, el debut de Deep.

Tuvo una banda cuando era joven

Previo a su carrera como actor, Depp soñaba con ser un músico famoso y creó una banda llamada "The Kids". Durante esta etapa, tocó la guitarra y fue compositor.

Es dueño de una isla

En dialogo con Hello Magazine, el actor comentó que compró una isla privada en Bahamas, llamada Little Hay´s Pond Cay Island. Le costó U$S 3.6 millones.

Nunca ganó un Oscar

Los Premios de la Academia lo nominó tres veces a mejor actor, pero jamás consiguió ganar una estatuilla.

En 2003 por Piratas del Caribe: la Maldición del Perla Negra.

En 2004 por Finding Neverland.

En 2007 por Sweeney Todd.

Es filántropo

El actor durante su trayectoria donó su fortuna de aproximadamente U$S 150 millones a organizaciones benéficas.

Entre ellas, hospitales infantiles y organizaciones que ayudan a los necesitados.