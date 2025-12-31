Insólita medida: buscan prohibir los asados los domingos en esta provincia. Foto: Shutterstock

Los domingos de asado son un clásico argentino que reúne tanto a amigos y a familias. Sin embargo, en los últimos días, trascendió una noticia en donde afirmaban que una provincia estaría a punto de prohibir esta tradición.

Se trataba de Santiago del Estero y una medida que mencionaba que se estaría evaluando prohibir el encendido de parrillas los domingos después de las 11 de la mañana, con controles en barrios y multas para los infractores.

Insólita medida: buscan prohibir los asados los domingos en esta provincia. Foto: Shutterstock

¿Fin del asado de los domingos? El motivo de la medida

La supuesta medida tenía que ver con la intención de proteger el medio ambiente, reducir la emisión de humo y la huella de carbono generada por el uso masivo de carbón.

Según la publicación de Nuevo Diario Web que dio origen al revuelo (publicada el 28 de diciembre de 2025), las autoridades provinciales considerarían esta medida extrema para combatir la contaminación, llegando incluso a sugerir reemplazar el clásico asado por ensaladas verdes o comidas al vapor.

El texto menciona que el humo de las parrillas se convertiría en una “nube visible desde el espacio” los fines de semana, un argumento que rápidamente generó reacciones y comentarios indignados.

Aclararon que se trata de una publicación falsa

Vale destacar que la publicación se realizó el 28 de diciembre, en el Día de los Santos Inocentes. Justamente, esta fecha es utilizada para hacer bromas o chistes, por lo que muchos pensaron que se trataba de un posteo real.

De esta manera, la propuesta ficticia generó un rechazo masivo e inmediato en redes sociales. Miles de usuarios expresaron su ira ante la idea de perder el ritual más querido del fin de semana argentino.

El tema tocó una fibra muy sensible: el asado no es solo comida, es cultura, tradición familiar y símbolo de identidad argentina. Por eso una broma sobre su prohibición genera tanta repercusión.

Medidas reales que sí existen sobre el asado en Argentina

Aunque en Santiago del Estero no hay ninguna prohibición de asados los domingos, existen restricciones en otras zonas del país por motivos ambientales o de seguridad: