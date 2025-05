El sorprendente sitio argentino desde donde se logró una de las mejores fotos de la Vía Láctea: quién la tomó

"Salinas Grandes era uno de esos lugares que necesitaba fotografiar de noche. A unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, pasar la noche allí fue todo un reto. Al caer la noche, me adentré en las inmensas salinas hasta llegar a las piletas donde se extrae la sal. De pronto, el viento se calmó y el aire se volvió denso, generando una atmósfera extraña pero cautivadora".

"El cielo ofreció un espectáculo increíble: la Vía Láctea perfectamente posicionada y el airglow tiñendo cada horizonte con distintos matices. No podía pedir más. Me tomé mi tiempo para hacer la foto y simplemente disfrutar de la belleza de este regalo de la naturaleza", así describió la fotógrafa argentina Alejandra Heis, su experiencia de fotografiar la Vía Láctea.

La imagen de Heis fue elegida como una de las 25 mejores de la Vía Láctea de 2025 por el blog internacional de viajes y fotografía Capture the Atlas. El certamen presenta una selección de las imágenes más impactantes del cielo nocturno, obtenidas en diversos puntos del planeta, e incluso desde el espacio.

Este año, la colección de imágenes incluye una imagen muy especial de la Vía Láctea tomada desde el espacio, a bordo de la Estación Espacial Internacional , junto a paisajes sorprendentes de lugares poco fotografiados como Chad, el norte de Argentina, la isla de Socotra, Namibia, Australia, Nueva Zelanda, y muchos más.

"Valle de los Cactus". San Pedro de Atacama, Chile

"Universo de Sal": qué buscó plasmar la fotógrafa con su imagen

La toma obtenida por la fotógrafa marplantese, titulada "Universo de Sal" fue realizada por la noche en las Salinas Grandes, provincia de Jujuy, y muestra una espectacular panorámica del cielo nocturno.

La fotógrafa explicó en el blog su preferencia por este tipo de fotos nocturnas: "Hace un tiempo decidí recorrer mi país, Argentina, y visitar sus lugares más icónicos, pero quise mostrarlos de una forma diferente. Creo que no llego a experimentar un lugar por completo hasta que lo veo de noche. La noche tiene algo más íntimo, misterioso y aventurero-un momento en el que los sentidos se agudizan y conectas con el entorno de una manera más profunda".

"¡Todavía no lo puedo creer! Estoy inmensamente feliz de que una de mis imágenes haya sido seleccionada por Capture the Atlas dentro de las mejores 25 fotografías de vía láctea del año 2025. Me siento chiquita en este mundo con increíbles fotógrafos, pero acá estoy compartiendo con algunos de ellos", expresó en su cuenta de Instagram.

"Orgullosa de este hermoso país, quiero mostrar su diversidad de paisajes y cielos alucinantes", concluyó Alejandra Heis en su posteo.