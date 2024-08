Horóscopo: signo por signo, las predicciones astrológicas para el fin de semana del 2 al 4 de agosto

En esta noticia Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El horóscopo nos brinda una perspectiva fascinante sobre lo que el universo nos tiene preparado. Este fin de semana, del 2 al 4 de agosto, los astros se alinean para revelar predicciones astrológicas únicas para cada signo del zodíaco.

Descubrí las predicciones astrológicas para estos días según tu signo y cómo podés aprovechar las energías celestiales a tu favor, según los expertos de Horóscopo Negro.

Las termas argentinas que fueron elegidas entre las mejores aguas termales del mundo: en qué provincia quedan

Lo recomienda la ciencia: el alimento lleno de antioxidantes que se debe comer después de los 50 años para cuidar la memoria

Aries

Este fin de semana, Aries, tu cuerpo te pide acción y cerrar planes. Aunque estés cansado, no querés parar y sentís que es momento de vivir la vida al máximo.

Con la Luna Nueva en Leo el 4 de agosto, sentí el impulso para lanzarte a nuevas aventuras y aprovechar todas las oportunidades. Buscá estar cerca de personas que te inspiran y hacé planes.

Tauro

Este primer fin de semana de agosto te trae nuevas oportunidades, especialmente en lo laboral. Estás destacando con un gran talento y viendo mejoras importantes. No dejes que nada ni nadie arruine este momento. Alejate de las personas negativas que pueden afectar tu estado de ánimo.



Tauro deberá aprovechar las nuevas oportunidades laborales y mantente alejado de quienes te generan estrés. (Foto: Pixabay)

Géminis

Este fin de semana, Géminis, enfocate en tu bienestar mental. En lugar de pensar en lo que podrías estar haciendo en otro lugar, aprovechá al máximo lo que tenés ahora. La Luna Nueva del 4 de agosto te ayudará a fortalecer tus relaciones. Es un buen momento para salir de tu círculo habitual y conocer nuevas personas.



Cáncer

Este fin de semana, Cáncer, necesitás relajarte un poco más. Aunque no estés enojado con todo, te afecta más de lo que debería. Se presentan nuevas oportunidades, pero algunas personas podrían causarte mucho estrés. Podés sentir más ira de lo que imaginabas, pero recordá que el mundo no va a cambiar por eso y el único que se va a perjudicar sos vos.



Leo

Leo, este fin de semana tenés una energía increíble, así que no dejes que nada te desanime. Es el momento de concentrarte en tus metas y darte un respiro. Aunque pasaste por momentos difíciles, ahora es el momento de mimarte un poco.

Virgo

Virgo, con el inicio de un nuevo mes, es el momento de arrancar con ánimo. Aunque a veces te resulte difícil adaptarte a lo inesperado, tu apoyo es muy valioso para quienes te rodean. Este fin de semana, podrías encontrarte en situaciones nuevas que necesitan tu ayuda.

Un ensayo clínico reveló que una popular hierba mejora la memoria y el estado de ánimo

¿El talento artístico se hereda de la genética familiar? Un estudio científico arrojó resultados sorprendentes

Libra

Libra, este fin de semana, dejá de buscar la perfección en todo. No existe, y todos tus esfuerzos hasta ahora valieron la pena. No te lamentes por lo que no hiciste o por pequeños detalles. Aprovechá este tiempo para desconectar y relajarte.

Escorpio

Escorpio, el estrés y las preocupaciones pueden ser abrumadoras. A veces, te preocupás demasiado por si estás haciendo bien las cosas y te sentís mal si cometés errores. Es momento de hacer una pausa. Tu cuerpo necesita descansar y este fin de semana es perfecto para desconectar.

Durante este fin de semana para descansar y no te dejes llevar por la ansiedad; rodearte de personas tranquilas te ayudará a encontrar paz. (Foto: Freepik)

Sagitario

Sagitario, este fin de semana es momento de soltar lo que ya no tiene remedio. Dejá de insistir en lo que no se puede cambiar y enfocate en avanzar. La astrología te recomienda:

Dejá de pensar en lo que no tiene solución: no gastes más energía en problemas que ya están resueltos o perdidos.

Aceptá la situación y seguí adelante: pasá página y no te detengas en lo que no podés cambiar.

Enfocate en nuevas oportunidades: aprovechá el tiempo para concentrarte en lo que sí está a tu alcance.

Capricornio

Capricornio, este fin de semana es fundamental que te apartes de quienes te quitan energía. Aunque sos una persona fuerte, lo negativo puede impactarte más de lo que pensás. Si te sentís mal, recordá que distanciarte es crucial para recuperarte.

Acuario

Acuario, este fin de semana te sentís algo desorientado. Aunque venías bien, ahora estás lidiando con sentimientos encontrados y eso afecta tu control habitual. Permitite sentir lo que sea necesario, pero recordá que después de tocar fondo, solo queda volver a subir.

Piscis

Piscis, este fin de semana es momento de enfocarte en las acciones, no solo en las promesas. Algunas personas a tu alrededor no están cumpliendo lo que dijeron, y eso te está ayudando a ver las cosas con más claridad. Tu determinación está a su máximo nivel. Vas a abordar lo que dejaste pendiente con renovada energía.