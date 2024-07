Horóscopo semanal: signo por signo, las predicciones astrológicas del 15 al 21 de julio

En esta noticia Aries

Según el horóscopo, la semana del lunes 15 al domingo 21 de julio trae consigo predicciones astrológicas únicas para cada signo del zodiaco, influenciadas por Venus en Leo.

Desde la salud y el bienestar para Aries hasta la innovación y creatividad para Acuario, los expertos de Horóscopo Negro confirmaron qué aspectos vivirán esta semana los 12 signos del zodíaco, incluyendo el amor y las relaciones.

Aries

Aries, esta semana tenés que cuidar mucho tu salud. No parás ni un momento y tu cuerpo te está enviando señales que no estás escuchando. Priorizá tu tiempo, decí no a ciertos planes y poné límites. Desconectá un poco del trabajo y de las redes sociales. Venus en Leo te motiva a brillar desde adentro y trabajar en tu confianza. Recordá: cuidarte es lo primero.

Tauro

Después de todo lo vivido, necesitás reubicarte, Tauro. Esta semana tenés que ser muy paciente y dejar de presionarte. Permití que las heridas sanen a su debido tiempo. Venus en Leo te dará un empujón de poder, sobre todo en el amor. No esperes más, tomá la iniciativa y enfrentá tus miedos. Esta semana verás cómo todo empieza a alinearse.

Las predicciones para Tauro indican que no deben presionarse. (Fuente: Pixabay)

Géminis

Estás en pleno crecimiento, Géminis. Después de la tormenta, llega el sol y esta semana recibirás noticias que te motivarán aún más. Dales una segunda oportunidad a las cosas, pueden sorprenderte, según la astrología.

Venus en Leo traerá movimiento a tu vida amorosa. No te cierres a nuevas experiencias. Cuidado con las discusiones, ignorá las críticas y seguí tu camino.

Cáncer

Te molesta la gente que no cumple su palabra, Cáncer. Esta semana reclamá lo que es tuyo sin miedo. Venus en Leo te hará más cariñoso y te ayudará a superar tus inseguridades.

No te sientas culpable por no ser productivo todo el tiempo. Disfrutá de la paz y el equilibrio que te trae tu temporada. Alejate de los dramas y la gente tóxica. Las características de este signo son:

Es intuitivo, emocional y protector.

La empatía y la sensibilidad caracterizan a Cáncer, siendo un signo que conecta profundamente con los demás.

Es conocido por su tenacidad y capacidad de proteger a sus allegados.

Poseen una fuerte imaginación y creatividad, disfrutando de actividades artísticas y emocionales.

Leo

Las predicciones para este signo indican que está perdido y cada día es un reto. Esta semana cambiá el chip y recuperá tu esencia. Venus entra en tu signo, trayendo seguridad y atención. Arreglate, arriesgate con tu look y conectá con nuevas personas. Tu deseo de libertad puede enfurecer a otros, pero seguí tu camino y no caigas en provocaciones.

Virgo

Esta semana dejá de lidiar con problemas ajenos, Virgo. Centrate en tus propios asuntos y avanzá en tu vida. No te compares con los demás. Si tuviste conflictos amorosos, esta semana se suavizarán. Escuchá tu intuición en decisiones amorosas y no tengas miedo de arriesgar. Te esperan cosas muy buenas.

A los del signo Virgo les esperan cosas muy buenas esta semana. (Fuente: Pixabay)

Libra

Libra, tenés mil ideas en la cabeza y no sabés qué camino tomar. Hacé una lista de lo que no querés en tu vida. Comparás mucho tu vida con la de los demás, pero recordá que podés crear tu propio camino. Venus en Leo traerá pasión a tu vida amorosa. No tengas miedo de pedir más tiempo con tu pareja.

Escorpio

Desconectá, Escorpio. Apagá el teléfono y disfrutá del momento con tus seres queridos. En lo laboral, logrará alejarse de personas narcisistas. Aprovechá esta temporada para lanzarte a nuevos proyectos.

Las decisiones que tomes ahora darán frutos en el futuro. Ayudaste a alguien especial y verás cómo esa persona reconoce tu esfuerzo. Las principales características de este signo son:

Escorpio es apasionado, intenso y determinado, siempre busca profundizar en sus relaciones y experiencias.

La lealtad y el misterio son rasgos distintivos de Escorpio, quien valora la verdad y la autenticidad.

Escorpio posee una gran intuición y perspicacia, detectando fácilmente la falsedad y el engaño en los demás.

La fuerza emocional y la capacidad de transformación son características clave de Escorpio, permitiéndole superar desafíos.

Sagitario

Esta semana, según el horóscopo, sentís una energía renovada que te impulsa a nuevos proyectos. Aprovechá para resolver asuntos pendientes y poné orden en tu vida. En el amor, es un buen momento para expresar tus sentimientos y acercarte a esa persona especial. Recordá mantener el equilibrio entre tus deseos y tus responsabilidades.

Capricornio

Capricornio, esta semana es ideal para planificar y establecer metas claras. Venus en Leo te ayudará a fortalecer tus relaciones y a comunicarte mejor con los demás, por medio de rituales. No te olvides de cuidar tu salud y tomar tiempo para vos. El trabajo en equipo será clave para alcanzar tus objetivos y superar desafíos.

Acuario

Acuario, esta semana te sentirás inspirado a explorar nuevas ideas y proyectos. Venus en Leo potenciará tu creatividad y te animará a buscar nuevas experiencias en el amor. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y probar cosas diferentes. Recordá que el equilibrio entre trabajo y diversión es fundamental.

Piscis

Piscis, esta semana es perfecta para reflexionar sobre tus emociones y fortalecer tus vínculos afectivos. Venus en Leo te ayudará a encontrar el equilibrio entre dar y recibir amor. En el trabajo, tendrás la oportunidad de demostrar tu talento y creatividad. No olvides cuidar tu bienestar emocional y buscar momentos de tranquilidad.