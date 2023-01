Horóscopo: el lado oscuro de cada signo y qué hay que saber antes de empezar una relación

Cada signo tiene su lado de luz y su lado oscuro, pero alguna vez te preguntaste ¿Qué oculta tu signo? Entre deseos, temores y secretos, se esconden rasgos de personalidad que se manifiestan de manera inconsciente en cada signo del zodiaco.



Muchos de los que creen en las cartas del tarot están acostumbrado a escuchar solo lo bueno que le depara a su signo, pero se olvidan que cada uno tiene su lado oscuro. Algunos ni siquiera conocen lo peor de cada uno y desvelar el lado más peligroso pone al descubierto los defectos que posee cada ser humano.



El lado oscuro de cada signo del zodiaco

Aunque los signos zodiacales permiten conocer la personalidad de quienes son regidos por ellos, también es cierto que no todos se expresan de la misma manera. Estos son las características del lado oscuro de cada uno de ellos:

ARIES

Aries, tu signo no es el más agradable del zodiaco y en ocasiones tu malhumor es bastante insoportable e inquietante. No eres frágil ni sutil, por ello no vas a gastar tu tiempo en cosas que no te sirvan. Tampoco le tienes miedo a las peleas y te lo tomas todo como una carrera en la que siempre tienes que tener la última palabra. Pero sentimos decirte Aries, que no siempre tienes la razón.

TAURO

Tauro, no tienes que salir de tu zona de confort, por eso, cuando te toca salir de tu rutina es cuando sale tu lado oscuro, y la terquedad se aferra a ti como un tesoro. Te encanta lo material y eres una persona muy posesiva, por eso siempre quieres saber dónde están las personas que te rodean y te irrita si alguien quiere sacarte lo que es tuyo.

GEMINIS

Géminis, tu lado oscuro es esa necesidad constante de cambiar de vida cada dos por tres, lo que incluye que cambies de personas y metas también. Eres capaz de ser muy hiriente si tienes una pelea, pero no sueles ser rencoroso. A pesar de tus manipulaciones sueles agradar a la gente de vez en cuando, aunque no dejes de mirarte el ombligo para nada.

CANCER

Cáncer, eres un muro de contención de emociones y sentimientos, por eso te cuesta fluir con las personas que te quieren. Es verdad que si tienes miedo al dolor puedes ser la persona más desconfiada del zodiaco, por eso siempre prefieres atacar y en muchas ocasiones no te guardas nada en la lengua.

LEO

Leo, te irrita no ser el protagonista del horóscopo. En ocasiones no tienes mucha paciencia, por eso amas el poder y el liderazgo. Te encanta ser admirado, por eso desprecias a la gente mediocre y a quienes aturden tu paciencia. Pero por favor relájate un poco, que los gritos no son buenos para la salud.

VIRGO

Virgo, deja la manía de querer ser perfecto en todo y querer encontrar fallos en los demás siempre. Eres una persona experta en encontrar puntos débiles y muy humorística, pero en ese humor puedes llegara humillar a alguien con sólo una palabra. Sueles hacer mucho daño y no tardarás en hacer un drama si es necesario.

LIBRA

Libra, no siempre se puede vivir de apariencias, y ese es tu mayor defecto. Eres una persona frágil, pero eso no quiere decir que puedan jugar contigo. No quieres perder ninguna oportunidad para obtener lo que quieres y muchas veces puedes llegar a despojar a alguien para conseguirlo.

ESORPIO

Escorpio, venganza tendría que se tu segundo nombre. Sueles ser una persona celosa, posesiva y, cuando te hacen daño, no dudas en devolver un poco de lo mismo. A pesar de ser una persona fría, sueles tener el poder de conseguir lo que deseas. Eres un experto ganador que no ofrece segundas oportunidades en ninguna circunstancia, por eso hay que tener mucho cuidado contigo.

SAGITARIO

Sagitario, la fidelidad no siempre va de tu mano. Por eso, la manipulación siempre está de tu lado, aunque la verdad muchas veces duele, prefieres las mentiras piadosas para salvarte. Eres una persona arriesgada que intenta llevar todo al límite y si intentan atarte, simplemente los ignoras.

CAPRICORNIO

Capricornio, sin dudas la generosidad no es tu fuerte. Debes aprender a no ser tan pesimista y ser una persona más flexible. Muchas veces la desconfianza y el desapego que sientes con las personas te llevan a mantener tu orgullo al extremo si te hacen daño.

ACUARIO

Acuario, en tu caso el compromiso no es tu fuerte. La terquedad te puede llevara tener más de un problema con personas que no piensen igual que tú. Eres una persona que no se conforma con nada y por eso te ahogas en cinco minutos. No sabes afrontar los problemas y eso te da igual.

PISCIS

Piscis, la melancolía y tu van de la mano. Aunque tengas un carácter muy marcado, eres bastante demandante y exigente con las personas que tienes alrededor. Muchas veces es difícil ayudarte porque te enroscas en tus pensamientos y piensas que nada tiene solución.