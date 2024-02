Horóscopo Chino: los 3 signos a los que no les va nada bien en sus parejas

A veces el amor no es una de nuestras fortunas y no entendemos por qué. Cambiamos, cedemos, crecemos, pero el vínculo no funciona de ninguna manera.

Según el Horóscopo Chino, esto puede deberse a la mala fortuna en el amor con la que cuentan tres signos.

A continuación te contamos cuáles son. ¿El tuyo está en la lista?



¿Cuáles son los signos del Horóscopo Chino a los que peor les va en el amor?

Serpiente (años 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013):

Este signo cuenta con una presencia única. Es imposible no sentirse cautivado a su paso, pero a su vez mantiene cierto misterio que puede dar espacio a muchos conflictos de comunicación en una relación.

La mala fortuna en el amor de estos 3 signos del Horóscopo Chino. (Foto: Archivo)

Cuentan con la habilidad de ser muy elocuentes, así que su fortaleza es el arte de la seducción. Pero la Serpiente también cuenta con su lado oscuro: la manipulación.



Conejo (años 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011):

Su versatilidad es digna de destacar en cualquier situación, siempre ha sido capaz de seducir hasta a la más extraña audiencia. De una forma u otra, este signo suele destacar en el ámbito que elija.

Cautivadores, pero prometedores de una relación amorosa conflictiva. Evitá estos 3 signos del Horóscopo Chino. (Foto: archivo)

Si bien posee una personalidad bondadosa, empática y dulce, la cual es clave al momento de sus conquistas, también se trata de un signo que no es tolerante a situaciones donde no se desarrolle una buena comunicación. Erradamente, acaba volviéndose más frío de lo que debería, y hasta puede ser hiriente con sus comentarios afilados.



Cabra (años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)

De personalidad imponente, este signo siempre sabe lo que quiere y no para hasta conseguirlo. Esto puede ser una gran virtud a la hora de obtener sus objetivos, pero también una actitud muy negativa para la puesta en común con su pareja, pues no se desprende de sus ideas fácilmente.

Los 3 signos del Horóscopo Chino a los que no les va bien en el amor. (Foto: archivo)

Son muy pacientes y persistentes, es por esto que son los mejores estrategas a la hora de persuadir y seducir, y siempre consiguen lo que desean.



Algunos consejos para mantener una relación sana:

Construir una comunicación fluida para que siempre haya un espacio en el que ambos puedan encontrarse.

