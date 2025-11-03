En esta noticia
Decenas de toneladas de oro permanecen a 2.000 metros bajo el mar. El caso emblemático es de carácter histórico: un famoso naufragio del siglo XIX que transportaba a un cargamento de oro fue localizado hace varios años y descansa a más de dos kilómetros de profundidad en el océano Atlántico.
Con el paso del tiempo, la historia ganó capas: expediciones entre 1988-1991 y una operación en 2014 recuperaron monedas, lingotes y piezas. Las fuentes históricas mencionan decenas de toneladas embarcadas en 1857, aunque solo se rescató una porción.
¿Dónde y cuándo se halló realmente el “barco de oro”?
Según los registros históricos del SS Central America, el pecio fue localizado en 1988 a unos 2.200 metros de profundidad (7.200 pies), en el Atlántico occidental frente a Carolina del Sur. Las campañas de rescate de fines de los 80 y la de 2014 recuperaron parte del cargamento.
Las estimaciones históricas sitúan la carga original en el orden de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). Lo extraído de este hallazgo se sometió a procesos judiciales de reparto y liquidación.
¿A quién pertenece el tesoro y qué pasa con la “provincia”?
En este caso, la competencia recayó en tribunales de almirantazgo de EE. UU. y en el Estado de Carolina del Sur (equivalente a una provincia en sistemas federales).
Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones múltiples. Hubo recuperaciones de oro en 1988-1991 y una expedición en 2014 con vehículos operados remotamente.
Tras litigios y acuerdos, el material se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes conforme a sentencia; el Estado mantuvo interés por patrimonio y regulación.
Oro bajo el agua: cifras clave del caso SS Central America
Puntos esenciales para contextualizar el “hallazgo del siglo”:
- Profundidad: 2.200 metros (7.200 pies).
- Localización: Atlántico occidental, frente a Carolina del Sur (EE. UU.).
- Descubrimiento moderno: 1988; recuperaciones a fines de los 80 y en 2014.
- Carga estimada: decenas de toneladas en 1857; solo una parte fue rescatada y judicializada.