Un hallazgo en aguas profundas reaviva una vieja historia de oro, disputa y jurisdicción que aún guarda un dato clave.

Decenas de toneladas de oro permanecen a 2.000 metros bajo el mar. El caso emblemático es de carácter histórico: un famoso naufragio del siglo XIX que transportaba a un cargamento de oro fue localizado hace varios años y descansa a más de dos kilómetros de profundidad en el océano Atlántico.

Con el paso del tiempo, la historia ganó capas: expediciones entre 1988-1991 y una operación en 2014 recuperaron monedas, lingotes y piezas. Las fuentes históricas mencionan decenas de toneladas embarcadas en 1857, aunque solo se rescató una porción.

¿Dónde y cuándo se halló realmente el “barco de oro”?

Según los registros históricos del SS Central America, el pecio fue localizado en 1988 a unos 2.200 metros de profundidad (7.200 pies), en el Atlántico occidental frente a Carolina del Sur. Las campañas de rescate de fines de los 80 y la de 2014 recuperaron parte del cargamento.

Las estimaciones históricas sitúan la carga original en el orden de decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro de California). Lo extraído de este hallazgo se sometió a procesos judiciales de reparto y liquidación.

¿A quién pertenece el tesoro y qué pasa con la “provincia”?

En este caso, la competencia recayó en tribunales de almirantazgo de EE. UU. y en el Estado de Carolina del Sur (equivalente a una provincia en sistemas federales).

Las cortes reconocieron derechos de salvage (rescate) y reclamaciones múltiples. Hubo recuperaciones de oro en 1988-1991 y una expedición en 2014 con vehículos operados remotamente.

Tras litigios y acuerdos, el material se distribuyó entre inversores, rescatistas y reclamantes conforme a sentencia; el Estado mantuvo interés por patrimonio y regulación.

Oro bajo el agua: cifras clave del caso SS Central America

Puntos esenciales para contextualizar el “hallazgo del siglo”: