Un hallazgo inesperado sacudió al sector minero mundial y posicionó a Europa en el centro de la escena energética. En el norte de Suecia, científicos identificaron uno de los mayores yacimientos del continente, con un valor estimado en 64.000 millones de euros, lo que lo convierte en un recurso estratégico clave para el futuro tecnológico. El descubrimiento se realizó en la ciudad de Kiruna, una zona minera histórica ubicada en el extremo norte de Suecia. Allí, la empresa estatal LKAB detectó un enorme depósito conocido como Per Geijer, que podría contener cerca de un millón de toneladas de óxidos de tierras raras. Se trata del mayor yacimiento de este tipo encontrado en Europa hasta el momento, un dato que generó impacto no solo por su tamaño, sino por su potencial económico y geopolítico. Las llamadas “tierras raras” son un grupo de 17 elementos químicos fundamentales para la industria moderna. Se utilizan en: Sin estos materiales, gran parte de la transición hacia energías limpias sería inviable. El problema es que actualmente China domina más del 60% de la producción mundial, lo que deja a Europa en una posición de fuerte dependencia. Por eso, este hallazgo en Suecia no solo representa una oportunidad económica, sino también una posibilidad de reducir esa dependencia y fortalecer la autonomía del continente. A pesar del entusiasmo, la explotación del yacimiento no será inmediata. Según estimaciones, podrían pasar entre 10 y 15 años antes de que comience la producción a gran escala. Vale destacar que la disponibilidad de tierras raras define el ritmo de industrias clave como la movilidad eléctrica o las energías renovables. Además, se espera que este tipo de proyectos genere empleo, inversión y desarrollo tecnológico en la región, consolidando a Suecia como un actor central en la transición energética global. El yacimiento de Kiruna ya es considerado uno de los mayores logros mineros recientes de Europa. Para Suecia, representa una oportunidad histórica de liderazgo en un mercado dominado por pocas potencias.