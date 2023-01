Blas Cinalli y Lucas Pertossi negaron haberle pegado a Fernando Báez Sosa

Durante la última audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, los rugbiers imputados Blas Cinalli y Lucas Pertossi rompieron el "pacto de silencio" y pidieron declarar en el juicio. Ambos negaron su participación en la golpiza y hablaron de un "tumulto" que provocó la "pelea".



"Quiero aclarar que nunca le pegue ni me acerque a Fernando", afirmó Lucas Pertossi, el primero en dar testimonio en la treceava audiencia. "Estoy muy mal por lo que pasó, siento mucha pena. Esto causó mucho dolor a cada una de las partes", manifestó el acusado de homicidio.

Mientras que en la misma línea se mantuvo Blas Cinalli: "Aunque la pericia dice que en el dedo de Fernando había ADN mío, aclaró que nunca le pegué". Además, argumentó que se cambió la ropa ensangrentada porque "tenía olor".

Blas Cinalli y Lucas Pertossi relataron la noche del crimen de Fernando Báez Sosa



A tres años del fallecimiento de Fernando Báez Sosa y, en su última oportunidad de brindar testimonio, los rugbiers Blas Cinalli y Lucas Pertossi relataron lo sucedido el día del feroz ataque en Villa Gesell.

En su declaración, el primo de Luciano y Ciro Pertossi narró los minutos previos a la salida del boliche Le Brique: "Veo un tumulto de gente y, en eso, a un amigo mío que lo sacan del cuello. Escucho que un patovica grita: ‘Sácalo de la cocina que lo cagamos a palos'", contó, en relación a Máximo Thomsen.

En este marco, ambos acusados argumentaron que observan ese "tumulto de gente" y a uno de su grupo "que lo querían agarrar del pie", en referencia a cuando Tomás D'Alessandro, amigo de la víctima, se aferra del tobillo del acusado para intentar frenar la golpiza.

"Veo un grupo y mi amigo en el medio. Entonces me meto, a mi amigo lo tenían del pie. Le digo ‘soltalo' y me agarra a mí y le pegó una patada", detalló Blas Cinalli. Luego, frente a la consulta de la fiscalía, arremetió: "Vi que le estaban pegando a un amigo y lo tomé como una agresión".

No obstante, pese a que el imputado aseguró no haberle pegado a Fernando ni haberlo visto tirado en el suelo, la fiscalía lo puso en jaque: "Dice que no vio a la persona que está en el piso, pero ¿esté es usted?" , lo interrogaron, mientras se transmitía el video de la golpiza, a lo que Blas Cinalli afirmó haber estado a centímetros del cuerpo.



Durante su declaración, Lucas Pertossi no aceptó responder preguntas de la querella ni de la fiscalía, pero intentó justificar el audio donde le advierte a los demás rugbiers que Fernando Báez Sosa "caducó". "Me encontraba desorientado por el alcohol, por la noche. Empiezo a llamar a uno de mis amigos y no contesta", comenzó a detallar.

En ese momento, cuenta que una persona le advierte en la calle: "Hubo una pelea, vino una ambulancia y un pibe caducó" . Según el imputado, fue ahí cuando decidió mandarles un mensaje a sus amigos utilizando el mismo término.

Ambos acusados se mantuvieron en la línea de "desconocer" la gravedad de los mensajes e intentaron instalar que fue culpa del alcohol. "Estaba totalmente borracho, no sabía lo que decía. No estaba muy lúcido", se justificó Blas Cinalli, con respecto al chat donde asegura: "Matamos a uno".

El rugbier había celebrado en un grupo de WhatsApp la golpiza a Fernando Báez Sosa. "Ganamos, los rompimos. Nos vamos al centro a premiar", envió Cinalli y agregó, pocos minutos después: "Dos convulsionaron, a uno lo mandamos al hospital sin signos vitales".