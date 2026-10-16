La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con los depósitos para los titulares de jubilaciones y pensiones que no alcancen el haber mínimo y quienes cumplan con el requisito de su Documento Nacional de Identidad (DNI) recibirán su dinero durante el transcurso del viernes 16 de octubre.

El organismo gubernamental mantiene fijado el calendario de pagos correspondiente al corriente mes, en el que detalla las fechas asignadas de cobro para cada beneficiario. Cabe recordar que el esquema de dispersión de recursos contempla un día de acreditación de haberes en función del número con el que finaliza su DNI.

¿Qué jubilados y pensionados cobran el viernes 16 de octubre?

Para asignar una fecha de cobro en el mes, la ANSES toma como referencia el último número con el que termina el DNI de cada jubilado y pensionado.

El calendario de pagos que difundió la entidad a comienzos de mes estableció un orden de acreditación de haberes y, de acuerdo al esquema, durante el viernes 16 de octubre cobrarán aquellos titulares de jubilaciones y pensiones que no superen la mínima y tengan documento terminado en 5 .

Calendario completo de pagos de jubilados y pensionados que cobran la mínima

Viernes 16 de octubre : DNI terminado en 5 .

Lunes 19 de octubre : DNI terminado en 6 .

Martes 20 de octubre : DNI terminado en 7 .

Miércoles 21 de octubre : DNI terminado en 8 .

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

Calendario completo de pagos de octubre para titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuánto dinero se les depositará a los jubilados y pensionados que cobran la mínima?

Las acreditaciones de haberes de octubre se encuentran llevándose a cabo con la aplicación de un aumento del 1,66%. Este porcentaje se deriva de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el INDEC.

De esta manera, los beneficiarios que perciben el haber mínimo y aún no hayan cobrado verán acreditado en la fecha que les corresponda un total de $435.748,51.

A este monto, los titulares de pensiones y jubilaciones deberán sumarle el bono de $70.000 que entrega el Gobierno, lo que lleva el depósito a un total de $505.748,51. Para los beneficiarios cuyos haberes superen el mínimo establecido, se les asignará un plus proporcional que alcance esta suma.

¿Cómo obtener el recibo de haberes desde “mi ANSES”?

Desde el organismo gubernamental informaron detalladamente el paso a paso para acceder al recibo de haberes desde la app mi ANSES. Para obtener este documento, es necesario que cuenten con su CUIL y la Clave de Seguridad Social.