Seleccionar la molienda ideal de café se convierte en un aspecto clave para disfrutar de una bebida perfecta. Con las características particulares de la cafetera francesa, conocida también como prensa francesa, se destaca la importancia de optar por un molido grueso. Esta elección permite evitar que el café se filtre en exceso, lo que puede generar amargor y una textura no deseada en la bebida final.

En la cafetera con jarra y émbolo, el método de extracción por inmersión requiere un equilibrio entre el tiempo de contacto y la superficie del café molido. Con un molido grueso, se facilita la extracción de aceites y sabores, logrando una taza llena de matices aromáticos. A través de la elección de un molido correcto, se maximiza la experiencia sensorial que ofrece cada variedad de café.

Además, es esencial tener en cuenta que cada tipo de café tiene características distintas que se despliegan mejor en función de la molienda. Para los que prefieren un café suave y menos ácido, se recomienda un molido más grueso, ideal para la cafetera francesa. Esto no solo resalta los sabores más sutiles, sino que también aporta un cuerpo y textura envolventes que mejoran la degustación.

Cómo hacerlo correctamente

Para preparar un café delicioso en la cafetera francesa, es fundamental seguir algunos pasos clave. En primer lugar, se debe seleccionar café de buena calidad, preferentemente en grano, para lograr un frescor óptimo. Al momento de moler, se recomienda utilizar un molinillo de cuchillas o de muelas, ajustando la molienda a un grosor que sea similar al de la sal gruesa, lo que garantiza una adecuada extracción durante la inmersión.

Foto: Hudson, editada con IA por El Cronista.

La cantidad de café sugerida para cada preparación es de aproximadamente 1 a 2 cucharadas de café por cada 100 ml de agua. Se debe calentar el agua a una temperatura ideal, que varía entre 90 y 95 grados Celsius, evitando que hierva para no quemar el café. Luego, se mezcla el café molido con el agua caliente, se tapa la cafetera y se deja reposar entre 3 y 4 minutos antes de presionar el émbolo suavemente.

Es importante servir el café inmediatamente después de preparar, ya que dejarlo en la cafetera puede provocar que siga extrayendo y desarrolle un sabor indeseado. Con un molido adecuado y el tiempo correcto de preparación, se obtiene un café con un sabor vibrante, equilibrado y cargado de aroma.

Qué errores conviene evitar

Uno de los errores más comunes al utilizar la cafetera francesa es elegir una molienda demasiado fina. Esto puede llevar a un exceso de sedimento en la taza, algo que podría arruinar la experiencia. Asimismo, se recomienda evitar dejar el café en la cafetera por mucho tiempo. Si se busca un café de alta calidad, es mejor consumirlo fresco y evitar recontrañarlo.

Asimismo, se debe prestar atención a la temperatura del agua. Utilizar agua demasiado caliente puede quemar el café, mientras que el agua fría no extraerá correctamente los aceites y sabores. Es fundamental ajustar estos detalles para disfrutar de una preparación óptima. Con el uso de la cafetera con jarra y émbolo, se tiene la posibilidad de preparar un café rico y satisfactorio, solo es cuestión de elegir la molienda correcta y seguir algunos consejos prácticos.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.