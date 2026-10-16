Mezclar bicarbonato de sodio con jabón a base de aceite vegetal es una alternativa sencilla para limpiar la bañera y el lavamanos, desprender restos de suciedad y mantener las superficies del baño en buenas condiciones.

Para prepararla, la guía de limpieza saludable de Metro propone combinar media taza de bicarbonato de sodio con aproximadamente un cuarto de taza de este jabón.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y jabón para limpiar el baño

Para elaborar esta crema casera, se necesitan dos ingredientes: media taza de bicarbonato de sodio y aproximadamente un cuarto de taza de jabón a base de aceite vegetal.

El procedimiento consiste en colocar ambos ingredientes en un recipiente y mezclarlos hasta obtener una pasta espesa. Para utilizarla, se aplica una pequeña cantidad sobre una esponja húmeda y se frota suavemente la superficie que se desea limpiar.

La preparación puede emplearse en el lavamanos, la bañera, los fregaderos y las baldosas. Después de la limpieza, hay que enjuagar con agua para retirar los restos de la mezcla.

La guía también indica que la crema sobrante puede conservarse en el refrigerador y que, antes de volver a utilizarla, se puede agregar un poco de agua para recuperar su consistencia.

Instrucciones para preparar la crema de fregar, según Oregón Metro Oregón Metro

Por qué químicamente sirve mezclar bicarbonato de sodio y jabón

Desde el punto de vista químico, la mezcla funciona por la acción complementaria de dos mecanismos: la abrasión física y las propiedades limpiadoras del jabón.

El bicarbonato de sodio (NaHCO₃) es una sal de carácter ligeramente alcalino. Sus partículas ayudan a desprender la suciedad adherida mediante el frotado, por lo que actúa como un abrasivo suave.

Además, puede neutralizar determinados compuestos ácidos, aunque no es especialmente eficaz para disolver las acumulaciones de sarro, que suelen estar formadas por depósitos minerales.

El jabón a base de aceite vegetal, por su parte, contiene sustancias limpiadoras que ayudan a que el agua entre en contacto con la suciedad y facilitan la eliminación de ciertos residuos grasos.

Sus moléculas tienen una parte que interactúa con el agua y otra que se relaciona con las grasas, lo que permite dispersar parte de la suciedad para retirarla durante el enjuague.

Al combinar ambos ingredientes, el bicarbonato ayuda a aflojar mecánicamente los residuos y el jabón contribuye a desprenderlos y eliminarlos con agua . No se trata de una reacción química que produzca una sustancia nueva, sino de la acción conjunta de sus propiedades.

Qué precauciones tener antes de usar esta mezcla

Aunque se trata de una preparación sencilla, no todas las superficies toleran el frotado de la misma manera. El bicarbonato puede rayar o deteriorar determinados acabados si se aplica con demasiada presión o sobre materiales delicados.

Por eso, conviene utilizar una esponja suave y probar la mezcla primero en una zona poco visible . También es importante consultar las recomendaciones del fabricante de la bañera o el lavamanos, especialmente si están fabricados con materiales sensibles a la abrasión.

Además, no hay que mezclar esta preparación con lavandina, amoníaco ni otros productos de limpieza. Combinar limpiadores sin conocer su compatibilidad puede generar riesgos.