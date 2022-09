Gilda y el emotivo homenaje de su hijo a 26 años de la muerte de la cantante

Este 7 de septiembre se cumplen 26 años de la partida de Gilda, la icónica cantante de cumbia que falleció en un accidente automovilístico . Muchos de sus fans todavía la extrañan y la recuerdan disfrutando de sus mejores letras.

En tanto, el hijo de Gilda, Fabricio Cagnin, lanzó su primer tema musical, en un nuevo aniversario de la muerte de su madre. El tema "Crují" está dedicado exclusivamente a la memoria de la artista.

"Gracias mamá por estar en mí", fueron las palabras del hijo de Gilda en su debut como cantante, tras haber transcurrido 26 años de aquel 7 de septiembre de 1966 cuando un cambio chocó de frente con el micro en el que Gilda viajaba para dar un show en Entre Ríos.

Quién fue Gilda

Miriam Alejandra Bianchi, más conocida por su nombre artístico Gilda, es la referente argentina de cumbia. Nació el 11 de octubre de 1961 en el barrio porteño de Villa Devoto, y falleció el 7 de septiembre de 1996 camino a Entre Ríos, Argentina.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Ámame suavecito, Corazón valiente, Corazón herido, Fuiste y No me arrepiento de este amor, entre otras. Su corta, pero exitosa carrera, sumada a su trágica muerte en el apogeo artístico, la convirtieron en un ícono popular argentino.

En 1977 comenzó el profesorado de educación física, pero debió interrumpirlo en 1977 al fallecer su padre, razón por la cuál debió hacerse cargo de su hogar y heredar su puesto administrativo en Rentas. Más tarde estudió el profesorado de educación inicial y lo ejerció un par de años, hasta que la abandonó en 1992 para dedicarse de lleno a su carrera musical.

Para 1981 se casó con el empresario Raúl Cagnin, con quien tuvo dos hijos, Mariel y Fabricio Cagnin. Sin embargo, una década después ambos se divorciaron, ya que él no aceptaba su idea de dedicarse a la música. Su canción "No me arrepiento de este amor", fue basada en la ruptura amorosa de su ex esposo, de quien sus compañeros de banda afirman que pese a estar separada nunca pudo superar esa relación.



Su carrera musical arrancó cuando respondió a un aviso en un diario, donde solicitaban vocalistas para un grupo musical. Su perfecta voz y carisma le garantizaron ese lugar.

En los comienzos de su nueva carrera conoció a Juan Carlos "Toti" Giménez, compositor y tecladista, y fue quien en 1991 la sugiere para sumar voces en un par de canciones del séptimo disco del grupo Las Primas. Más tarde se convirtieron en pareja artística y se rumorea que tuvieron un romance sentimental, aunque nunca se pudo demostrar.

Cuándo y cómo murió la cantante GIlda

El 7 de septiembre de 1996, en el kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12 , cuando se dirigía al norte de la provincia de Entre Ríos, un camión embistió al micro donde viajaba, provocando la muerte de su hija mayor, tres de sus músicos y el chófer del micro.

Sus restos están sepultados en la tumba N.º 3635 de la galería 24, en el Cementerio de la Chacarita de la Ciudad de Buenos Aires.

El homenaje de Fabricio, el hijo de Gilda por el aniversario de su muerte

Este miércoles 7 de septiembre, Fabricio, el hijo de Gilda, debutó como cantante al lanzar su primer tema musical dedicado a la memoria de la artista: "Crují".

A través de su cuenta de Instagram, Fabricio reflexionó: "CRUJÍ YA ES UN HECHO. Hace 26 años el mundo se me destruyó. Perdí la inocencia, y el dolor más grande me pegó una trompada en el alma, que quedó hecha pedazos. Vi partir a mi familia entera".

Y agregó: "Crují no es una palabra que llegue a describir todo lo vivido y presenciado siendo un nene. Pero pude salir. Pude amar. Pude sonreír. Pude encontrar el amor. Pude volver a construir una familia. Y pude encontrarme con la música. Que me sacó todo, y me ayudó a sanar. Porque así es la vida. Te pone las cosas enfrente hasta que las veas".

"Crují es mi pérdida y mi renacer. Pero espero que también hagas propia esta canción, porque sé que luchadores somos todos. Quiero dedicar este tema a cada persona que atravesó una pérdida. Gracias a mi viejo incondicional, a mi amada compañera y mis hijas que son mi faro y mi norte", concluyó.