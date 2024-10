Genneia colocó exitosamente un nuevo bono verde por u$s 48 millones

Genneia colocó su 15° Obligación Negociable Verde (ON) por un monto equivalente a u$s 48.3 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de u$s 30 millones.

La colocación atrajo ofertas por más de u$s 58.9 millones, lo que permitirá alocar los fondos en futuros proyectos solares. Este éxito refuerza la confianza del mercado en la solidez crediticia y el compromiso ambiental de la compañía.

La Obligación Negociable (ON) dólar hard (MEP) Clase XLVII, emitida por un monto de u$s 48.3 millones, ofrece un cupón fijo del 6%, con intereses pagaderos semestrales y vencimiento en octubre 2028. Fue emitida a un precio de 100%.

Este nuevo instrumento cuenta con una calificación AA.ar de Moody's Local, quien destaca la sólida posición competitiva en el mercado de energía renovables de la compañía, destacando la flexibilidad financiera, altos márgenes de rentabilidad y una estable generación de flujo de fondos.

Por otro lado, la nueva ON se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo su decimoquinto instrumento con etiquetado verde en el panel.

Esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Cocos Capital S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Petrini Valores S.A., Invertironline S.A.U., Banco Supervielle S.A. y PP Inversiones S.A. actúan como Colocadores.

Genneia continúa afianzando su liderazgo en finanzas sostenibles en el mercado local e internacional, habiendo emitido Obligaciones Negociables por más de u$s 850 millones en los mercados de capitales local e internacional.

Asimismo, la compañía superó 1 GW de capacidad instalada renovable a principios de 2024, hito destacado que consolida su liderazgo en el sector y que refuerza su compromiso con las buenas prácticas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático.