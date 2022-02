Generación Zoe: Leonardo Cositorto, de suicidio a renuncia como CEO en el último video desde su escondite

Leonardo Cositorto, el CEO y fundador de Generación Zoe, sigue dando de qué hablar. Mientras rige un pedido de captura internacional por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), el prófugo continúa cada noche dando charlas por la plataforma Zoom.

Luego de pedir u$s 100 a cada uno de sus seguidores para un "coaching íntimo", en el video de anoche se lo vio ojeroso y hablando de su posible renuncia a la organización, acusada de haber estafado a miles de inversores en la Argentina y en otros países.

"Teníamos una caja de venta diaria con una estructura de 700 oficinas mundiales. Pero las cosas son como son, no como deberían ser. Si yo me frustro y me deprimo, ¿qué voy a hacer, me voy a suicidar?", planteó Cositorto.

"No somos una institución financiera. Somos una organización con principios sólidos que nos permite dormir en paz, a pesar de sufrir amenazas. Le pedimos a las personas que están ingresando a la comunidad que puedan ayudar a sostener a los que no pueden salir adelante y a nosotros que nos han bloqueado las cuentas bancarias", dijo desde la clandestinidad.

"Les quiero agradecer a los que vienen sosteniendo esto, que lamentablemente cada vez son menos. Son pocos los llamados, los escogidos. El primer día entraron 12.600 personas, ayer 6.000 y hoy 5.000", señaló.

¿cositorto renuncia como ceo de Generación Zoe?

Mientras continúa prófugo, Cositorto también insinuó que a partir del 7 de marzo dejaría de ser el CEO de Zoe Capital .

El pedido de captura internacional sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el "haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada "ZOE" y "Al Coaches SAS" dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera".

Generación Zoe está acusada de llevar adelante una estafa piramidal, conocida como esquema Ponzi, en la que se convence a la gente de entregar ahorros y a que hagan ingresar a nuevos participantes a cambio de mayores beneficios.