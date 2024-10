Generación Silver y la economía plateada: una oportunidad de crecimiento global

El Silver Economy Forum Latam 2024, que tendrá lugar el martes 22 de octubre en el Palacio Libertad, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será un espacio clave para debatir sobre el impacto económico de la generación silver y las oportunidades que esta presenta en el contexto actual. Bajo el lema "The New Map of Life. Nosotros crecemos. Las oportunidades también", el foro se centrará en la economía plateada, que ya representa un 40% del consumo global, y se proyecta que alcance el 50% para 2050.

La apertura del evento estará a cargo del jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri y el foro contará con la participación de destacados economistas, CEOs y expertos, que analizarán el rol crucial de las personas mayores de 50 años como una fuerza económica transformadora. En Argentina, esta generación representa el 35,5% de la población, y es un motor clave en sectores como la salud, el bienestar y la tecnología adaptada. Estos segmentos son esenciales en la economía plateada, que busca mantener activa y productiva a la población silver, contribuyendo a su bienestar y a su capacidad de consumo.

Claves del Consumo Silver

Guillermo Olivetto, CEO & Founder de Alma Trends, presentará un informe destacando la relevancia de la generación silver en el consumo global. Con su capacidad adquisitiva en crecimiento y una preferencia por productos y servicios adaptados a sus necesidades, esta generación está remodelando industrias como el turismo, la salud y la tecnología, además de impulsar nuevos modelos de negocio. En Argentina, el poder de compra de esta generación es un factor determinante en el mercado interno, especialmente en un contexto de baja natalidad y envejecimiento poblacional.

Políticas Públicas y Cooperación Público-Privada

El Silver Economy Forum Latam trabaja desde un enfoque de cooperación público-privada para impulsar políticas que acompañen el crecimiento de esta economía emergente. Este encuentro será una plataforma para avanzar en el diseño de políticas que favorezcan el desarrollo de la economía plateada, un sector que no solo responde a las necesidades de una población envejecida, sino que también abre nuevas oportunidades para la innovación, el empleo y la inversión.

La generación silver es un actor fundamental en la transformación económica global, y el Silver Economy Forum Latam 2024 será un espacio clave para explorar estas tendencias y su impacto en los mercados locales y globales.

Sobre el Silver Economy Forum

Silver Economy Forum Latam es una plataforma regional, sin ánimo de lucro, que trabaja en la cooperación público-privada para impulsar las oportunidades de la Economía Silver. Presidida por Andrea Falcone y Liliana Parodi, realizan reuniones periódicas como el Summit anual, hasta reuniones más pequeñas diseñadas para avanzar en áreas temáticas específicas o actividades educativas. Las plataformas de comunicación omnicanal proporcionan transparencia en el trabajo del SEF y ayudan a compartir las últimas ideas y conocimientos con el público en general.