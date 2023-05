Fabio "La Mole" Moli fue condenado a prisión: ¿por qué y cuánto tiempo?

El ex boxeador, Fabio "La Mole" Moli fue condenado por la Justicia cordobesa a dos años y dos meses de prisión por encontrarlo culpable en el delito de coacción agravada contra su ex mujer, Marta Galiano.

Cuando se conoció la sentencia, el ex boxeador se vio conforme porque no irá a la cárcel, sino que la cumplirá en su domicilio.

"Estoy bien, gracias a Dios. Por un lado, estoy contento de que ya se terminó todo que viene hace cuatro años" , dijo el ex deportista a Intrusos.

Foto: imagen de TV

Mientras que la ex mujer, Marta Galiano, minutos después de conocerse la pena, sentenció "Para mí es poco. Me apoyo en mi hija, ella es mi pilar", en diálogo con el programa Desayuno Americano.

¿Qué dijo el abogado de La Mole?

"Yo solicité la absolución por los tres delitos, me la dieron por dos . Fue condenado por coacción, amenaza agravada", declaró el abogado del ex boxeador según NA.

"Si ella me da la oportunidad y ella quiere, la voy a seguir apoyando y cuidando lo que ella quiera", enfatizó La Mole.

¿De cuándo es la denuncia?

Durante 2019, Marta Galiano denunció a Fabio "La Mole" por malos tratos y golpes por la presunta sospecha del boxeador de que su hija era de "otro hombre".

Como consecuencia, el ex boxeador reconoció haber golpeado a su ex pareja: "yo sé que eso no estuvo bien, sé que me equivoqué".

Aunque, Galiano agregó que no se trató de un solo golpe: "fueron 30 años de violencia".

¿De cuánto es la condena?

El fiscal de la Cámara 12 del Crimen de Córdoba, Mariano Antuña, condenó a dos años y ocho meses de prisión en suspenso para Fabio "La Mole" Moli, pero el veredicto final fue de dos años y dos meses de prisión por el delito de coacción agravada.