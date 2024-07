Exigen que se retire del mercado un famoso medicamento contra el estrés: cuál es y por qué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de un conocido medicamento contra el estrés debido a que no cuenta con la habilitación correspondiente, a través de la disposición 6556/2024 del Boletín Oficial .

El organismo explicó que la comercialización de este fármaco "representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes", y ordenó su retiro inmediato del mercado. La disposición destaca que la empresa fabricante, HEAL LAB, importaba el producto sin la habilitación necesaria para su elaboración.



Prohibición de la ANMAT: cuál es el medicamento

Los productos inhabilitados por el organismo nacional son los siguientes:

Melena de león 500 mg , 60 ml

, 60 ml CHAGA 500 mg , 60 ml

, 60 ml GABA 680 mg, 60 cápsulas de absorción rápida

ANMAT señaló que los productos comercializados como "suplementos" por HEAL LAB no estaban habilitados como importador . Por este motivo, concluyó que los productos de la empresa no cuentan con autorización y, por lo tanto, no es posible verificar su procedencia. Algo que constituye un riesgo para la salud de los consumidores.

Prohibición de la ANMAT: cuál es el motivo

La normativa vigente establece que los productos distribuidos y comercializados sin registro deben ser retirados del mercado debido a la falta de garantías sobre su calidad y eficacia .

En consecuencia, ANMAT ordenó la prohibición del uso, comercialización, publicación y distribución de todos los lotes y presentaciones de los productos de HEAL LAB .



Además, la disposición incluye la prohibición del uso, distribución y comercialización de todos los medicamentos que declaren ser de marca HEAL LAB o fabricados por esta empresa, hasta que obtengan las autorizaciones sanitarias correspondientes.