Estados Unidos: un profeta adivinó cómo será la segunda presidencia de Donald Trump

El reconocido ministro de alto rango en la Iglesia Bethel de California y quien acertó el resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos llevadas a cabo el martes, Cris Valloton , anticipó cómo será el segundo mandato de Donald Trump al frente de la Casa Blanca.

"No se trata de política. Lo siento mucho si se siente así. Sé cómo podría ser. Todos en la primera fila me conocen. Si el Señor me diera esta palabra sobre el presidente (Barack) Obama, me pararía aquí y la daría y lo he hecho antes" , puntualizó el religioso en 2019.





Es que Valloton narró meses atrás que, en tres sueños, el Señor había develado que le daría otro mandato al magnate. " Dios me ha encomendado hacer esto hoy" , remarcó.

El pastor cristiano no fue el único que anunció el resultado de la contienda electoral. El profesor de religión de la Universidad de Baylor , John Gordon Melton, contó en su libro Enciclopedia de las religiones Estadounidenses que más de 40 profetas también habían predicho la ola roja.

Un profeta predijo que Mike Pence también sería presidente en dos ocasiones.

¿Cuáles fueron las otras predicciones sobre las elecciones en los Estados Unidos?





Uno de los puntos más controversiales fue que la mayoría de las encuestas daban ganadora a la demócrata Hillary Clinton en los comicios de 2016. Sin embargo, uno de los clarividentes, Jorge Parrot, remarcó que el candidato republicano se alzaría con la victoria y finalmente, fue así.

Por su parte, un bombero retirado de Florida, Mark Taylor , había dicho en 2011 que Donald Trump ganaría los comicios como se dio 5 años después. Durante una entrevista televisiva, detalló: " Están escuchando la voz del próximo presidente ".

