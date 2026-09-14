Es oficial | Por orden de la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que manejen sin cinturón de seguridad y acumulen infracciones.

La Ley de Tránsito 24.449 establece diferentes medidas de seguridad que se deben cumplir para manejar.

Entre las principales se encuentra la obligatoriedad de usar el cinturón de seguridad, ya que es una conducta que puede salvar la vida del conductor ante un accidente.

No utilizarlo es tratado como una infracción de tránsito que genera una quita de puntos en la licencia nacional de conducir. La situación se agrava cuando se acumulan otras faltas y se puede generar una suspensión en el registro.

Ley de Tránsito: cuántos puntos se pierden por no usar el cinturón de seguridad

La Ley de Tránsito establece sanciones para quienes tengan conductas de riesgo al manejar y entre ellas se encuentra no utilizar el cinturón de seguridad.

El Decreto Reglamentario 437/2011 establece que no utilizar el elemento de seguridad sanciona con una multa de entre 100 a 300 unidades fijas, al mismo tiempo que se restarán cuatro puntos.

Cada conductor comienza con 20 puntos, por lo que manejar sin el cinturón puede hacer que quede con 16, siempre y cuando la sanción quede firme y corresponda aplicar el descuento.

Si bien la sanción parece pequeña, adquiere mayor importancia cuando ya se acumulan otras infracciones.

Es oficial | Por orden de la Ley de Tránsito, suspenden la licencia de conducir las personas que manejen sin cinturón de seguridad y acumulen infracciones. Generado con Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Cuándo te pueden inhabilitar la licencia?

La pérdida de puntos es progresiva, pero cuando el puntaje llega a cero se activa el castigo más severo que es la inhabilitación para conducir.

La primera vez que se llega a 0 puntos la sanción es por 60 días. En caso se vuelvan a perder todos los puntos, será de 120 días. A la tercera, 180. Conforme pase sucesivamente continuará incrementándose.

De esta manera, no utilizar el cinturón no contempla por sí solo la pérdida de la licencia, pero acerca al conductor al límite cuando se combina con otras infracciones.

Cómo se pueden recuperar los puntos de la licencia

Los conductores podrán recuperar los puntos perdidos tras dos años sin recibir sanciones.

A su vez, existe la posibilidad de realizar cursos de seguridad vial para recuperar hasta 4 puntos.