Japón alberga algunos de los destinos más sorprendentes del planeta. Más allá de sus grandes ciudades, templos históricos y avances tecnológicos, existe una pequeña isla que se convirtió en una de las atracciones más curiosas del país por una razón difícil de encontrar en cualquier otro lugar del mundo.

En medio del mar Interior de Seto, frente a la costa de la isla de Honshu, se encuentra Okunoshima, un territorio de apenas 70 hectáreas donde viven cerca de 1.200 conejos y apenas una veintena de habitantes permanentes. Lo más llamativo es que nadie pudo determinar con certeza cómo llegaron los primeros ejemplares.

La isla japonesa que conquistó las redes sociales

Durante los últimos años, Okunoshima ganó popularidad entre turistas locales y extranjeros gracias a las imágenes que muestran cientos de conejos desplazándose libremente entre bosques, senderos y antiguas construcciones abandonadas.

El fenómeno impulsó el turismo en la zona y actualmente miles de visitantes llegan cada año para interactuar con los animales, recorrer la naturaleza y descubrir una historia que combina misterio y acontecimientos históricos.

Cómo llegaron los conejos a Okunoshima

A pesar de la fama del lugar, el origen de la colonia continúa siendo objeto de debate.

Una de las teorías más difundidas sostiene que pescadores que frecuentaban la isla llevaron algunos conejos como mascotas o para disponer de alimento durante sus estadías temporales. La ausencia de depredadores naturales y las condiciones ambientales favorables habrían facilitado una rápida reproducción.

En una pequeña isla japonesa conviven más de 1.200 conejos, un oscuro pasado militar y un misterio que sigue sin resolverse.

Otra versión apunta a un grupo de estudiantes que visitó la isla durante la década de 1970 y liberó varios ejemplares. Con abundante vegetación y un clima relativamente benigno, la población habría crecido sin control con el paso de los años.

También surgieron hipótesis más extravagantes, aunque sin respaldo documental, que atribuyen la llegada de los animales a visitantes extranjeros o incluso a explicaciones completamente fantasiosas.

El oscuro pasado que alimenta una de las teorías más fuertes

Entre las explicaciones más citadas aparece una vinculada directamente con la historia de la isla.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Okunoshima fue utilizada por el Imperio de Japón para desarrollar y fabricar armas químicas. El nivel de secreto era tan alto que el territorio fue eliminado de los mapas oficiales de la época para ocultar la actividad militar que allí se realizaba.

Las instalaciones comenzaron a funcionar a fines de la década de 1920 y en ellas se produjeron sustancias altamente tóxicas utilizadas posteriormente en conflictos bélicos.

Según algunos investigadores, los conejos podrían haber sido utilizados en pruebas relacionadas con esos desarrollos militares debido a sus características biológicas. Tras el abandono de la base, los animales habrían quedado en libertad y comenzado a multiplicarse.

Sin embargo, otros especialistas cuestionan esta hipótesis y consideran poco probable que los ejemplares utilizados en experimentos hayan sobrevivido hasta el final de las operaciones militares.

Un museo recuerda la historia de la isla

Con el objetivo de preservar la memoria de lo ocurrido, en 1988 abrió sus puertas el Museo del Gas Venenoso, un espacio dedicado a documentar el funcionamiento de la antigua instalación militar y el impacto que tuvo sobre quienes trabajaron allí.

Actualmente, las ruinas cubiertas por la vegetación conviven con senderos turísticos, playas y cientos de conejos que se transformaron en el símbolo de la isla.

Aunque el misterio sobre su origen continúa sin resolverse, Okunoshima logró convertir una historia marcada por el secretismo y la guerra en uno de los destinos más singulares y visitados de Japón.