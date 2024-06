Conseguir la ciudadanía italiana es uno de los principales objetivos de las personas que buscan emigrar. Sin embargo, el camino hasta obtener este documento puede atravesar varias complicaciones, como conseguir turno en el Consulado o reunir los papeles que exige la ley.

El documento de nacionalidad italiana puede conseguirlo cualquier persona que sea descendiente por medio del principio "ius sanguinis". Este entiende como italiano al hijo nacido de padres italianos.

La línea paterna se extiende a los hijos sin límites de generación. Mientras que la línea materna integra a los nacidos después del 1º de enero de 1948, momento en el que se establece la Constitución.

El trámite es muy deseado por los descendientes, pero en algunos casos puede ser muy engorroso ya que para poder obtener la ciudadanía es necesario contar con determinados papeles.



Emigrar: la revolucionaria app para saber qué requisito te falta para acceder a la ciudadanía italiana

Para facilitar el camino, un argentino diseñó una app gratuita llamada Italtest. A través de un cuestionario sencillo, permite saber si una persona puede ser o no beneficiaria de la ciudadanía italiana.

Simplemente hay que responder con 'sí', 'no' o 'no sé' en cada pregunta. Al final, uno sabrá si puede obtener o no la ciudadanía italiana .

En caso de que te falte información, el Italtest creará una lista personalizada de los datos que te falta averiguar para definir tu elegibilidad.

"El objetivo del Italtest es asegurarte una elegibilidad mínima. Para eso, busca descartar las razones que impidan de forma absoluta tu acceso a la ciudadanía. Un resultado positivo significa que podés reclamar tu ciudadanía italiana. No implica que puedas tramitarla en cualquier dependencia, si que existen dependencias donde tu caso sería exitoso (ya sea en Argentina o en Italia)", advierte la app.

La primera pregunta que figura en el Italtest

En este sentido, el Italtest no contiene preguntas acerca de ciertas variables que solo son consideradas restrictivas en algunas jurisdicciones, como cambios en los nombres o los apellidos, hijos naturales e hijos ilegítimos.

"Te recomendamos que, antes de empezar, te dejes a mano toda la información que tengas sobre tu árbol genealógico. Si el resultado es negativo, consultá otras fuentes para corroborar el diagnóstico -hay casos muy particulares que son la excepción a la regla y, tal vez, el tuyo es uno de ellos", sugieren desde la app.

¿Qué documentos se pueden necesitar para empezar a tramitar la ciudadanía italiana?