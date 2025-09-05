Edición: Argentina
Comicios

Elecciones en Buenos Aires 2025: qué se vota este domingo y cómo saber cuál es mi sección electoral

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Cómo se dividen las secciones.

Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde la población elegirá a los representantes dentro de la legislatura bonaerense. En tanto, es importante saber a qué sección electoral pertenece cada municipio.

Qué se vota este domingo en las elecciones de Buenos Aires

En las elecciones de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo este domingo, se votarán a los nuevos Diputados y Senadores provinciales, como así también autoridades a nivel municipal.

Elecciones en PBA: cuántas bancas se renuevan y qué se elige

  • Serán renovadas 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial.
  • Además, se votarán concejales y consejeros escolares en cada municipio bonaerense 
Fuente: Argentina.gob.ar

Entre las ocho secciones de la provincia de Buenos Aires, se renovarán los siguientes cargos:

  • Primera Sección: renovará 8 senadores.
  • Segunda Sección:  renovará 11 diputados.
  • Tercera Sección: renovará 18 diputados.
  • Cuarta Sección:  renovará 7 senadores.
  • Quinta Sección:  renovará 5 senadores.
  • Sexta Sección:  renovará 11 diputados.
  • Séptima Sección:  renovará 3 senadores.
  • Octava Sección:  renovará 6 diputados.

Elecciones en Buenos Aires: cómo están formadas las ocho secciones electorales

La provincia de Buenos Aires se compone de ocho secciones electorales, las cuales están formadas por los 135 municipios bonaerenses.

Primera Sección Electoral:

  • Campana
  • Escobar
  • Gral. Las Heras
  • Gral. Rodríguez
  • Hurlingham
  • Ituzaingó
  • José C. Paz
  • Luján
  • Malvinas Argentinas
  • Marcos Paz
  • Mercedes
  • Merlo
  • Moreno
  • Morón
  • Navarro
  • Pilar
  • San Isidro
  • San Fernando
  • San Martín
  • San Miguel
  • Suipacha
  • Tigre
  • Tres de Febrero
  • Vicente López

Segunda Sección Electoral:

  • Arrecifes
  • Baradero
  • Capitán Sarmiento
  • Carmen De Areco
  • Colón
  • Exaltación De La Cruz
  • Pergamino
  • Ramallo
  • Rojas
  • Salto
  • San Andrés De Giles
  • San Antonio De Areco
  • San Nicolás
  • San Pedro
  • Zárate

Tercera Sección Electoral:

  • Almirante Brown
  • Avellaneda
  • Berazategui
  • Berisso
  • Brandsen
  • Cañuelas
  • Ensenada
  • Esteban Echeverria
  • Ezeiza
  • Florencio Varela
  • La Matanza
  • Lanús
  • Lobos
  • Lomas De Zamora
  • Magdalena
  • Presidente Perón
  • Punta Indio
  • Quilmes
  • San Vicente
Fuente: Argentina.gob.ar

Cuarta Sección Electoral:

  • Alberti
  • Bragado
  • Carlos Casares
  • Carlos Tejedor
  • Chacabuco
  • Chivilcoy
  • Florentino Ameghino
  • General Arenales
  • General Pinto
  • General Viamonte
  • General Villegas
  • Hipólito Yrigoyen
  • Junín
  • Leandro N. Alem
  • Lincoln
  • Nueve de Julio
  • Pehuajó
  • Rivadavia
  • Trenque Lauquen

Quinta Sección Electoral:

  • Ayacucho
  • Balcarce
  • Castelli
  • Chascomús
  • Dolores
  • General Alvarado
  • General Belgrano
  • General Guido
  • General Lavalle
  • General Madariaga
  • General Paz
  • General Pueyrredón
  • La Costa
  • Las Flores
  • Lezama
  • Lobería
  • Maipú
  • Mar Chiquita
  • Monte
  • Necochea
  • Pila
  • Pinamar
  • Rauch
  • San Cayetano
  • Tandil
  • Tordillo
  • Villa Gesell

Sexta Sección Electoral:

  • Adolfo Alsina
  • Adolfo Gonzales Chaves
  • Bahía Blanca
  • Benito Juárez
  • Coronel Dorrego
  • Coronel Pringles
  • Coronel Rosales
  • Coronel Suárez
  • Daireaux
  • Guaminí
  • General Lamadrid
  • Laprida
  • Monte Hermoso
  • Patagones
  • Pellegrini
  • Puan
  • Saavedra
  • Salliqueló
  • Tornquist
  • Tres Arroyos
  • Tres Lomas
  • Villarino

Séptima Sección Electoral:

  • Azul
  • Bolívar
  • General Alvear
  • Olavarría
  • Roque Pérez
  • Saladillo
  • Tapalqué
  • 25 de Mayo

Octava Sección Electoral:

  • La Plata
