Elecciones en Buenos Aires 2025: qué se vota este domingo y cómo saber cuál es mi sección electoral
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Cómo se dividen las secciones.
Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde la población elegirá a los representantes dentro de la legislatura bonaerense. En tanto, es importante saber a qué sección electoral pertenece cada municipio.
Qué se vota este domingo en las elecciones de Buenos Aires
En las elecciones de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo este domingo, se votarán a los nuevos Diputados y Senadores provinciales, como así también autoridades a nivel municipal.
Elecciones en PBA: cuántas bancas se renuevan y qué se elige
- Serán renovadas 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial.
- Además, se votarán concejales y consejeros escolares en cada municipio bonaerense
Entre las ocho secciones de la provincia de Buenos Aires, se renovarán los siguientes cargos:
- Primera Sección: renovará 8 senadores.
- Segunda Sección: renovará 11 diputados.
- Tercera Sección: renovará 18 diputados.
- Cuarta Sección: renovará 7 senadores.
- Quinta Sección: renovará 5 senadores.
- Sexta Sección: renovará 11 diputados.
- Séptima Sección: renovará 3 senadores.
- Octava Sección: renovará 6 diputados.
Elecciones en Buenos Aires: cómo están formadas las ocho secciones electorales
La provincia de Buenos Aires se compone de ocho secciones electorales, las cuales están formadas por los 135 municipios bonaerenses.
Primera Sección Electoral:
- Campana
- Escobar
- Gral. Las Heras
- Gral. Rodríguez
- Hurlingham
- Ituzaingó
- José C. Paz
- Luján
- Malvinas Argentinas
- Marcos Paz
- Mercedes
- Merlo
- Moreno
- Morón
- Navarro
- Pilar
- San Isidro
- San Fernando
- San Martín
- San Miguel
- Suipacha
- Tigre
- Tres de Febrero
- Vicente López
Segunda Sección Electoral:
- Arrecifes
- Baradero
- Capitán Sarmiento
- Carmen De Areco
- Colón
- Exaltación De La Cruz
- Pergamino
- Ramallo
- Rojas
- Salto
- San Andrés De Giles
- San Antonio De Areco
- San Nicolás
- San Pedro
- Zárate
Tercera Sección Electoral:
- Almirante Brown
- Avellaneda
- Berazategui
- Berisso
- Brandsen
- Cañuelas
- Ensenada
- Esteban Echeverria
- Ezeiza
- Florencio Varela
- La Matanza
- Lanús
- Lobos
- Lomas De Zamora
- Magdalena
- Presidente Perón
- Punta Indio
- Quilmes
- San Vicente
Cuarta Sección Electoral:
- Alberti
- Bragado
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Chacabuco
- Chivilcoy
- Florentino Ameghino
- General Arenales
- General Pinto
- General Viamonte
- General Villegas
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- Leandro N. Alem
- Lincoln
- Nueve de Julio
- Pehuajó
- Rivadavia
- Trenque Lauquen
Quinta Sección Electoral:
- Ayacucho
- Balcarce
- Castelli
- Chascomús
- Dolores
- General Alvarado
- General Belgrano
- General Guido
- General Lavalle
- General Madariaga
- General Paz
- General Pueyrredón
- La Costa
- Las Flores
- Lezama
- Lobería
- Maipú
- Mar Chiquita
- Monte
- Necochea
- Pila
- Pinamar
- Rauch
- San Cayetano
- Tandil
- Tordillo
- Villa Gesell
Sexta Sección Electoral:
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Bahía Blanca
- Benito Juárez
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Rosales
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Guaminí
- General Lamadrid
- Laprida
- Monte Hermoso
- Patagones
- Pellegrini
- Puan
- Saavedra
- Salliqueló
- Tornquist
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villarino
Séptima Sección Electoral:
- Azul
- Bolívar
- General Alvear
- Olavarría
- Roque Pérez
- Saladillo
- Tapalqué
- 25 de Mayo
Octava Sección Electoral:
- La Plata
