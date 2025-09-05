Elecciones en Buenos Aires 2025: qué se vota este domingo y cómo saber cuál es mi sección electoral

Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde la población elegirá a los representantes dentro de la legislatura bonaerense. En tanto, es importante saber a qué sección electoral pertenece cada municipio.

En las elecciones de la provincia de Buenos Aires que se llevarán a cabo este domingo, se votarán a los nuevos Diputados y Senadores provinciales, como así también autoridades a nivel municipal.

Elecciones en PBA: cuántas bancas se renuevan y qué se elige

Serán renovadas 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial .

. Además, se votarán concejales y consejeros escolares en cada municipio bonaerense

Fuente: Argentina.gob.ar

Entre las ocho secciones de la provincia de Buenos Aires, se renovarán los siguientes cargos:

Primera Sección: renovará 8 senadores .

. Segunda Sección: renovará 11 diputados .

. Tercera Sección: renovará 18 diputados .

. Cuarta Sección: renovará 7 senadores .

. Quinta Sección: renovará 5 senadores .

. Sexta Sección: renovará 11 diputados .

. Séptima Sección: renovará 3 senadores .

. Octava Sección: renovará 6 diputados.

Elecciones en Buenos Aires: cómo están formadas las ocho secciones electorales

La provincia de Buenos Aires se compone de ocho secciones electorales, las cuales están formadas por los 135 municipios bonaerenses.

Primera Sección Electoral:

Campana

Escobar

Gral. Las Heras

Gral. Rodríguez

Hurlingham

Ituzaingó

José C. Paz

Luján

Malvinas Argentinas

Marcos Paz

Mercedes

Merlo

Moreno

Morón

Navarro

Pilar

San Isidro

San Fernando

San Martín

San Miguel

Suipacha

Tigre

Tres de Febrero

Vicente López

Segunda Sección Electoral:

Arrecifes

Baradero

Capitán Sarmiento

Carmen De Areco

Colón

Exaltación De La Cruz

Pergamino

Ramallo

Rojas

Salto

San Andrés De Giles

San Antonio De Areco

San Nicolás

San Pedro

Zárate

Tercera Sección Electoral:

Almirante Brown

Avellaneda

Berazategui

Berisso

Brandsen

Cañuelas

Ensenada

Esteban Echeverria

Ezeiza

Florencio Varela

La Matanza

Lanús

Lobos

Lomas De Zamora

Magdalena

Presidente Perón

Punta Indio

Quilmes

San Vicente

Cuarta Sección Electoral:

Alberti

Bragado

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Chacabuco

Chivilcoy

Florentino Ameghino

General Arenales

General Pinto

General Viamonte

General Villegas

Hipólito Yrigoyen

Junín

Leandro N. Alem

Lincoln

Nueve de Julio

Pehuajó

Rivadavia

Trenque Lauquen

Quinta Sección Electoral:

Ayacucho

Balcarce

Castelli

Chascomús

Dolores

General Alvarado

General Belgrano

General Guido

General Lavalle

General Madariaga

General Paz

General Pueyrredón

La Costa

Las Flores

Lezama

Lobería

Maipú

Mar Chiquita

Monte

Necochea

Pila

Pinamar

Rauch

San Cayetano

Tandil

Tordillo

Villa Gesell

Sexta Sección Electoral:

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Bahía Blanca

Benito Juárez

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Rosales

Coronel Suárez

Daireaux

Guaminí

General Lamadrid

Laprida

Monte Hermoso

Patagones

Pellegrini

Puan

Saavedra

Salliqueló

Tornquist

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villarino

Séptima Sección Electoral:

Azul

Bolívar

General Alvear

Olavarría

Roque Pérez

Saladillo

Tapalqué

25 de Mayo

Octava Sección Electoral: