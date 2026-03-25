Este miércoles, un proceso poco visible para muchos votantes comienza a tomar forma y podría influir, aunque sea de manera sutil, en el rumbo de las elecciones presidenciales en Colombia. Sin actos masivos ni discursos, la atención se traslada a un detalle técnico que suele pasar desapercibido: el orden de los candidatos en el tarjetón electoral. Un elemento que, aunque no define una elección, sí despierta interés entre campañas y analistas. En medio de un escenario competitivo, donde varios aspirantes buscan posicionarse, cada aspecto cobra relevancia. Y es justamente este paso el que marca una nueva etapa dentro del calendario electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil realiza el sorteo del orden de los candidatos en el tarjetón electoral como parte del proceso previo a la primera vuelta presidencial. Este mecanismo se lleva a cabo de forma pública y busca garantizar igualdad de condiciones entre todos los aspirantes, evitando cualquier ventaja inicial en la ubicación dentro del documento de votación. En esta instancia participan los delegados de las campañas, quienes presencian el procedimiento en el que se asigna la posición de cada candidato junto a su fórmula vicepresidencial. El objetivo es claro: que el lugar en el tarjetón no dependa de decisiones administrativas ni del orden de inscripción, sino del azar. El orden en el tarjetón electoral en Colombia puede tener una influencia leve en el comportamiento de algunos votantes, especialmente en contextos con muchos candidatos. Cuando el electorado no tiene una decisión completamente definida, la ubicación puede actuar como un factor secundario en la elección final, aunque no determinante. Sin embargo, especialistas coinciden en que en unas elecciones presidenciales en Colombia, el peso principal recae en otros elementos como el reconocimiento del candidato, su discurso y la capacidad de movilizar apoyos. Por eso, si bien el sorteo genera expectativa, no modifica el fondo de la competencia, que seguirá marcada por las estrategias políticas y la conexión con la ciudadanía.