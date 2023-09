El último pedido de Silvina Luna a Fernando Burlando: "Ella quería hacer..."

El abogado de la familia de Silvina Luna, Fernando Burlando, reveló cuál fue el último pedido de la actriz antes de partir. " Ezequiel quiere cumplir todos los designios y proyectos de su hermana" , aseguró, horas después de la despedida en el Cementerio de Chacarita.

La muerte reciente de la ex participante de Gran Hermano mantiene conmocionado al mundo del espectáculo. Es así que las máximas figuras del ambiente continúan movilizándose en pedido de justicia por Silvina, víctima de una "mala praxis", según aseguran allegados.

En este marco, el letrado confesó que el último deseo de la modelo era que se creara una serie sobre Aníbal Lotocki y los problemas de salud que le generó a sus clientes. Vale destacar que él fue condenado por el delito de lesiones leves, pero la sentencia todavía no se encuentra firme.

La serie sobre Silvina Luna



Según detalló Burlando, Silvina Luna le pidió " recopilar toda la información porque quería hacer la serie sobre la causa Lotocki " y así poder contar detalladamente quiénes fueron los pacientes que sufrieron fallas orgánicas producto de una sustancia tóxica que el cirujano le ingresó en el cuerpo.

"El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella, y los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome cómo veía la información y lo que teníamos para hacerla" , agregó el abogado de la familia.

En este contexto, recordó: " Silvina me retó para que no me vaya del estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie ". Durante la misma entrevista, el letrado aseguró que llevarán adelante la voluntad de la actriz junto a su hermano Ezequiel Luna.

Las causas contra Aníbal Lotocki: ¿puede ir preso?



En los últimos días, famosos movilizaron en frente de la casa de Lotocki para exigir su encarcelación. Entre ellos, se encontraban ex pacientes del cirujano que se vieron afectadas por una "mala praxis" como Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa e Iliana Calabró.

Además, recordaron Mariano Caprarola, periodista que murió hace menos de un mes. Él también había sufrido problemas en su salud por el metacrilato que le colocó el acusado.

"Si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioró la salud, va preso" , remarcó Burlando, sobre la posibilidad que se lo juzgue por homicidio más allá del cargo de lesiones leves.

En este marco, recordó: " Hay papers e investigaciones que demuestran que la sustancia que usó Lotocki genera todo lo que le ocurrió a Silvina y tiene una sentencia condenatoria a cuatro años de prisión ".

Luna inició con sus problemas de salud en 2011, luego de que Aníbal Lotocki le inyectará biopolímeros durante una operación de agrandamiento de glúteos que le provocó insuficiencia renal e hipercalcemia.