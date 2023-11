El ranking de los signos más quejosos del zodíaco, según el horóscopo negro

La astrología, además de predecir cómo le va a ir a cada signo durante el año, también se encarga de estudiar las distintas características de cada persona basándose en su signo del zodíaco.

Entre las cualidades y defecto de cada signo del Horóscopo Negro, la astrología revela que hay unos que son más quejosos y criticones que otros. ¡Conocé que tanto te quejás!

¿Cuáles son los signos más quejosos según el Horóscopo negro?

El Horóscopo Negro hizo un ranking del más quejoso y criticón al que menos lo es. En el primer puesto se encuentra Virgo, es decir, las personas nacidas entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre son las más quejosas de toda la astrología.

El ranking está conformado así:

Virgo Libra Aries Leo Géminis Sagitario Escorpio Capricornio Cáncer Tauro Piscis Acuario

¿Cómo es Virgo, el signo más quejoso del Horóscopo Negro?

Si naciste entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre, sos de Virgo y según el ranking de la astrología sos el signo más quejoso de todo el horóscopo.

Después de virgo, los signos más criticones son libra y aries. (Foto: archivo)

No te destacás por hablar a gritos o por intentar llamar la atención constantemente. De hecho, no te gusta ese tipo de actitud en los demás, y por lo general se te ve una persona más bien calmada cuando hay gente que no conocés.

Siempre parecés preocupado por algo. Tu mente es muy activa y todo el tiempo tenés algo para opinar. Preferís pensar mal y equivocarte a pensar bien y que terminar siendo traicionado.