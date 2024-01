El horóscopo y el amor en 2024: el signo del que no tenés que enamorarte este año

La astrología es una fuente inagotable de interés y entretenimiento para un gran número de personas. Las predicciones que realiza a través del horóscopo son muy tenidas en cuenta para la vida diaria.

El Horóscopo Negro, que brinda pronósticos basándose en los 12 signos del Zodíaco, se transformó en una de las principales herramientas del esoterismo occidental.

En su estudio exhaustivo sobre el amor y las relaciones, exploró las características de cada signo y encontró cuál es el signo del que no tenés que enamorarte en el 2024.

Horóscopo: las 12 parejas de signos del zodíaco que serán un completo desastre en una relación

Horóscopo: el signo del zodíaco con más chances de perdonar una infidelidad es este

Horóscopo Negro: ¿de qué signo no me tengo que enamorar en el 2024?

Según la astrología, hay signos de los que no te tenés que enamorar por diferentes razones, como el que no vibran igual que vos. A continuación, conocé de qué signo no tenés que enamorarte en el 2024:

Aries : este año no tienen que enamorarse de nadie de Tauro , ya que atraviesan una etapa de expansión y sorpresas que no van con vos en este momento.





: este año no tienen que enamorarse de nadie de , ya que atraviesan una etapa de expansión y sorpresas que no van con vos en este momento. Tauro : ya dejaste atrás el pasado tóxico, por lo que enamorarte de alguien de Libra no es lo recomendable. Los de este signo aún necesitan tiempo y espacio para superar su anterior vida.





: ya dejaste atrás el pasado tóxico, por lo que enamorarte de alguien de no es lo recomendable. Los de este signo aún necesitan tiempo y espacio para superar su anterior vida. Géminis: la expansión de tu horizonte no combina en nada con Virgo. Esta pareja no llegará a buen puerto por la intensidad emocional que cargarán los virginianos.



Géminis y Virgo no combinan en nada, principalmente, por la intensidad de los virginianos (Fuente: archivo)

Cáncer : estás listo para abrir tu corazón, pero con Acuario no lo hagas. Estos están pasando un momento de encontrar su propia identidad, sin tiempo para tus demandas emocionales.





: estás listo para abrir tu corazón, pero con no lo hagas. Estos están pasando un momento de encontrar su propia identidad, sin tiempo para tus demandas emocionales. Leo : en este 2024, no te enamores de un Escorpio . Vos buscás atención y los escorpianos están volcados a nuevas ideas, que, mezclándose con vos, pueden generar un Big Bang de emociones.





: en este 2024, no te enamores de un . Vos buscás atención y los escorpianos están volcados a nuevas ideas, que, mezclándose con vos, pueden generar un Big Bang de emociones. Virgo: tus intensidades emocionales no combinan con la energía radiante y expansiva en la que está viviendo Leo actualmente

Virgo y Leo están viviendo dos etapas muy diferentes y dispares. No es recomendable que inicien una relación en el 2024 (Fuente: archivo)

Libra : ¡Alejate de Cáncer ! Vos estás sanando heridas del pasado, mientras que los cancerianos están listos para un nuevo amor, lo que provocará tensiones entre ambos.





: ¡Alejate de Escorpio : ni por asomo te acerques a alguien de Aries . Vos querés ir a toda costa hacia adelante, mientras que los arianos acaban de dejar atrás una muy mala experiencia amorosa.





Sagitario: estás buscando experiencias más amplias a nivel pareja, mientras que Piscis está más centrado en cumplir su sueño en soledad.

Sagitario, empezá una relación con quien quieras, menos con Piscis en el 2024 (Fuente: archivo)

Capricornio : por nada del mundo te enamores de Acuario . Al menos este año. Ellos están en pleno proceso de revolución personal y vos estás más maduro como para andar lidiando con sus problemas.



Acuario : estás en plena etapa de transformación personal y Capricornio ya pasó esa fase. La diferencia de ritmo entre ambos hace que la conexión entre ustedes sea imposible en este 2024.





Piscis: estás más pensando en organizar tu vida para lograr tus metas que Géminis. Estos todavía buscan ser libres y espontáneos, sin tantas planificaciones.

Horóscopo Negro: los 5 signos que van a encontrar a su alma gemela en este 2024

Horóscopo Chino: los 3 signos con más chances de tener buena fortuna y dinero hasta el 28 de enero

El Horóscopo Negro y los signos que sí encontrarán su alma gemela en el 2024

Según la astrología, las almas gemelas son las personas que están destinadas a estar con otros. Esta premisa permite que mantengan una conexión muy profunda a nivel emocional y espiritual.

El Horóscopo Negro vaticinó que estos 5 signos hallarán a su alma gemela en el 2024: