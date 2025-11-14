En esta noticia Cuánto cuestan las casas cápsulas en Argentina

Cumplir el sueño de dejar de alquilar para comprar un hogar propio parece estar más cerca que nunca, ya que ahora se ofrecen casas capsula de montaje rápido. Los precios van desde los u$s 39.000 y se instalan en solo dos horas.

Cuentan con un diseño compacto que combina resistencia, estructura, confort y versatilidad. Son trasladadas en contenedores especiales llamados flat rack, las cuales permiten moverlas sin tener que desmontarlas.

Cómo son las casas cápsulas que llegan desde China

Estas viviendas comercializadas por Holi Haus están fabricadas con acero galvanizado de alta resistencia y revestimientos externos en aleación de aluminio carbonatado. De esta manera, se garantiza durabilidad frente a factores climáticos que generen corrosión, humedad y desgaste.

Fuente: Holi Haus

En la misma línea, no presentan filtraciones ni fisuras para funcionar como barreras frente a plagas e incendios. Las unidades llegan desde China en un contenedor especial llamado flat rack que permite moverlas sin desarmarlas.

Si bien es un proceso más costoso, es indispensable para preservar su integridad. Una vez llegan al puerto argentino, continúan su recorrido en carretones de piso deprimido hasta el destino final.

Las claves de la infraestructura de las casas cápsulas

Estas son las características de las instalaciones:

Armazón de acero galvanizado de alta resistencia

Revestimientos externos, ventanas y puertas de aleación de aluminio carbonatado

Aislación acústica y térmica gracias a paredes aisladas de doble vidrio hermético

Climatización que incluye piso radiante, doble aire acondicionado central y cortinas blackout

Agua potable con conexión a red pública o tanque autónomo

Conexión de 220v con tablero interno y protecciones

Desagües bajantes incorporados para la conexión a red cloacal, pozo ciego o biodigestor

Cómo es la instalación de las casas cápsulas

Para la instalación se requiere una nivelación básica que puede apoyarse directamente sobre una superficie resistente, aunque normalmente se montan sobre dados de hormigón premoldeado para lograr una correcta nivelación y mejorar la vista.

Su tiempo de montaje es de 2 horas para unidades de 30 a 40 metros cuadrados y requieren 2 personas con experiencia de montaje.

Fuente: Holi Haus

Cuánto cuestan las casas cápsulas en Argentina

En el mercado local se ofrecen distintas casas. Los modelos de 18 metros cuadrados cuestan u$s 39.000 más IVA del 10,5%. En caso de las de 38 metros cuadrados, el precio es de u$s 66.000 más IVA del 10,5%.